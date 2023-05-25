Украинские пилоты начнут обучение на F-16: в какой стране пройдет первый этап

Обучение будет включать в себя как тренажеры, так и реальные самолеты

Около 20 украинских пилотов начнут обучение на истребителях F-16. Первый этап проведут в Великобритании, а остальные страны остаются в очереди. Чтобы ускорить процесс подготовки военных, Украина хочет отправить на обучение тех бойцов, которые хорошо владеют английский языком.

Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на информацию от неназванного представителя британского правительства.

"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами), – сказал собеседник издания.

Тренировка по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будет включать в себя как тренажеры, так и реальные самолеты.

"Летчик с опытом ведения боевых действий в воздухе-земле может пройти непродолжительный курс F-16, от 12 до 16 контрольных полетов, и через три месяца вылететь", — указывается в материале.

Отметим, что после того как США одобрили поставки F-16 Украине, появилась информация о том, что бойцы уже якобы начали проходить обучение на истребителях. Такое заявление делал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Но в Украине эту информацию опровергли. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что украинские военные выехали на обучение, но еще не начинали его проходить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стало известно, какие страны готовы присоединиться к "авиационной коалиции" и проводить обучение на истребителях F-16 для украинских военных.