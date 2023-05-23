Украинские пилоты уже учатся летать на F-16 в Польше? В ВСУ объяснили ситуацию

Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 продолжается

После того, как в США одобрили передачу истребителей F-16 Украине, появилась информация о том, что пилоты уже проходят обучение. В частности об этом заявил во вторник, 23 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако украиснкая сторона это заявление опровергла.

Как сообщает Wyborcza со ссылкой на заявление Борреля, группа украинских пилотов уже обучается в Польше. Кроме того, эту информацию на условиях анонимности подтвердил еще один европейский дипломат.

"Я рад, что в нескольких странах наконец-то началась подготовка пилотов F-16. Это займет время, но чем раньше, тем лучше", — сказал анонимный высокопоставленный дипломат ЕС.

В Минобороны Польши обучение украинких пилотов на американских истребителях F-16 пока никак не прокомментировали. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что эта информация не соответствует действительности. Группа украинских воинов выехала для обучения, но сами тренировки еще не начаты, передает "Общественное".

"В течение длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать, что пилоты учатся в США, Европе. Раз в месяц появлялась такая новость, и приходилось ставить точки над "i", потому что не нужно давать какую-то излишнюю надежду. У нас сегодня очень хорошие новости о том, что уже фактически есть авиационная коалиция. Ряд стран будет готовить пилотов, некоторые страны уже готовы передавать нам истребители. Дальше уже технические моменты, процессы, наши представители постоянно в контакте с нашими партнерами и изучают моменты, когда и какие группы пилотов поедут, и какие будут временные сроки. Процесс начался", — сказал он.

Игнат добавил, что учить украинских пилотов согласились Польша, Франция и Великобритания, а в авиационную коалицию еще входят Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия и ряд других стран, имеющих "хорошие базы", чтобы обучать на них летчиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая страна первой может поставить американские истребители Украине. По слова главы Минобороны Украины Алексейя Резникова, в отличие от многих других стран у этого государства существуют "излишки" данного оружия.