Українські пілоти вже навчаються літати на F-16 у Польщі? У ЗСУ пояснили ситуацію

Процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 продовжується

Після того, як у США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні, з’явилася інформація про те, що пілоти вже навчаються. Зокрема про це заявив у вівторок, 23 травня, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Проте українська сторона цю заяву спростувала.

Як повідомляє Wyborcza із посиланням на заяву Борреля, група українських пілотів вже навчається у Польщі. Окрім того, цю інформацію на умовах анонімності підтвердив ще один європейський дипломат.

"Я радий, що в кількох країнах нарешті розпочалася підготовка пілотів F-16. Це займе час, але чим раніше, тим краще", — сказав анонімний високопоставлений дипломат ЄС.

У Міноборони Польщі навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 поки що ніяк не прокоментували. Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Група українських воїнів виїхала для навчання, але самі тренування ще не розпочато, повідомляє "Громадське".

"Протягом тривалого часу мені доводилося, на жаль, спростовувати, що пілоти навчаються в США, Європі. Раз на місяць з’являлася така новина, і доводилося ставити крапки над "i", бо не треба давати якусь надмірну надію. У нас сьогодні дуже хороші новини про те, що вже фактично є авіаційна коаліція, ряд країн готуватиме пілотів, деякі країни вже готові передавати нам винищувачі. Далі вже технічні моменти, процеси, наші представники постійно в контакті з нашими партнерами і вивчають моменти, коли і які групи пілотів поїдуть, і які будуть часові терміни. Процес почався", — сказав він.

Ігнат додав, що навчати українських пілотів погодилися Польща, Франція та Велика Британія, а до авіаційної коаліції ще входять Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія та низка інших країн, які мають "хороші бази", щоб навчати на них льотчиків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка країна першою може поставити американські винищувачі України. За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, на відміну від багатьох інших країн цієї держави існують "надлишки" даної зброї.