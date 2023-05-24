Истребители F-16 для Украины: какие страны готовы обучать украинских пилотов, а кто выступил против

Ряд стран готов присоединиться к "авиационной коалиции" на F-16, а в россии пытаются пугать Европу последствиями этого шага

Германия, которая еще несколько дней назад высказывалась против передачи Украине самолетов F-16, изменила свое мнение. Страна готова участвовать в "авиационной коалиции" несмотря на то, что истребителей в Бундесвере нет.

Об этом заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц, передает Tagesspiegel. По его словам, Германия и другие страны, не имеющие истребителей, могут оказывать посильную помощь, например, обучая пилотов.

Он предположил, что вооружением немецких истребителей Eurofighter можно оснастить самолеты F-16, которые в скором времени будут поступать в Украину. Однако решать этот вопрос окончательно предстоит политикам.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", — добавил генерал-лейтенант.

В аналогичной ситуации находится и Италия, которая не имеет в своем распоряжении истребители F-16, но готова обучать украинских пилотов. Об этом заявляла премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита стран G7. Но позиция Испании в этом вопросе категорически иная. Страна также не имеет на вооружении самолеты F-16, поэтому передать их не может, но и обучать украиснких пилотов Испания не готова. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, передает TeleMadrid.

"Испания собирается сделать вклад, который может, и предоставить то, что имеет, в соответствии со своими возможностями. Но мы также считаем, что обучение и работа по сопровождению раненых, а также обучение военных медицинских работников очень важны", — резюмировала она.

В НАТО поддержали идею передачи Украине истребителей и обучения пилотов, заявив, что это не делает Альянс стороной конфликта. Это такая же военная помощь, как танки или боеприпасы заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Считаю, что это (передача F-16 — Ред.) хорошая идея. Я приветствую решение нескольких стран-союзниц начать тренировку пилотов, что позволяет позже поставить и самолеты. Но я оставляю это право отдельным странам-союзницам — объявлять, когда именно они начинают такую тренировку", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что одобрение США и формирование "авиационной коалиции" является четким сигналом для россии, что ей не удастся "переждать" военную поддержку россии.

"Украина имеет право на самооборону, прописанную в Хартии ООН. Мы помогаем Украине воспользоваться этим правом. Это не делает Альянс стороной конфликта. Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения", — подчеркнул Столтенберг.

В Украине же считают, что пилотам хватит недели или максимум двух, чтобы научиться летать на самолетах F-16. Но понадобится больше времени, чтобы разобраться в вооружении, которое есть на борту. Как заявил в интервью "Голосу Америки" спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, обучаться на американских истребителях отправят молодых летчиков, которым легче усваивать информацию и разбираться в современных гаджетах.

"Тут ставка на молодых пилотов, которые умеют лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и так далее… Сенсорные экраны — все это есть в F-16. Тут надо понять, как оно работает — как ребенок играется в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", — сказал Игнат.

Когда передадут первые самолеты F-16

Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время пресс-брифинга, на следующей встрече в формате "Рамштайн" страны-участницы обсудят передачу американских истребителей Украине. Точной даты начала обучения украинских пилотов на авиабазах Европы пока не называют, как и сроки поставок первых истребителей.

Но на сегодняшний день известно, что к "коалиции истребителей" готовы присоединиться Польша, Великобритания, Нидерланды, США, Дания и Португалия. А по словам Юрия Игната, первая группа украинских пилотов уже выехала на обучение.

Позиция россии

В россии всячески пытаются продемонстрировать свое недовольство решением Запада и США о передаче Украине истребителей четвертого поколения F-16. По словам представителя российского МИД марии захаровой, страны ЕС "не просчитывают последствия" и вообще это является эскалацией конфликта.

"Это очередной этап эскалации конфликта и дестабилизация ситуации на Европейском континенте. Последствия абсолютно не просчитываемы западными партнерами. Они идут в этом фарватере американском, видимо просто не отдавая себе отчет, чем закончатся потом подобные эксперименты", — цитируют ее слова росСМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США назвали сроки прибытия F-16 в Украину. Министр ВВС Фрэнк Кендалл напомнил, что на обучение пилота-новичка идет более 2 лет.