В США очертили сроки прибытия F-16 в Украину: подробности

На некоторые процессы нужно время

После согласования с союзниками плана передачи Украине боевых самолетов F-16 в рамках долгосрочной поддержки насущным вопросом остаются сроки. Чтобы научиться управлять таким самолетом у пилота-новичка идет более 2 лет, а те, кто уже управлял, а затем прекратил проходящие пятимесячную переподготовку. Поэтому передачи самолетов в ближайшие месяцы ждать не стоит.

Об этом заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл, сообщает CNN. Он также отметил, что доставка самолетов в Украину займет в лучшем случае несколько месяцев.

Отмечается, что американский персонал примет участие в обучении вместе с союзниками и партнерами в Европе. Прежде чем украинские Воздушные силы смогут летать на самолетах, нужно проработать ряд деталей. Кендалл отметил, что речь не только о F-16, но и о других западных истребителях. Он также добавил, что это начало подготовки украинской армии к будущему.

Ранее "Телеграф" публиковал информацию от Минобороны Украины о том, что истребители могут прибыть в Украину уже этой осенью. После поставки они будут базироваться на территории Украины.