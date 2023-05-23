В Польше ответили, будут ли учить украинских пилотов на F-16

Польша считает учения украиснких пилотов на F-16 демонстрацией сотрудничества и поддержки Украины

В Польше прокомментировали информацию о том, что украинские пилоты будут учиться в стране на F-16. Премье-министр страны Мариуш Блащак подтвердил это и отметил, что подготовка еще не начиналась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши. Напомним, что ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Джозепп Боррель сообщил, что пилоты уже якобы проходят обучение в Европе.

Так, по словам Блащака, обучение украинских пилотов является демонстрацией слаженного сотрудинчества и поддержки Европы Украины.

"Польша готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Такая подготовка еще не началась. Я предлагал, чтобы такая подготовка была включена в обучающую миссию ЕС, которая проводится в Польше… Это пример прекрасного сотрудничества между европейскими странами для поддержки Украины", — сказал польский премьер во время встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Также он обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом запуск хаба по обслуживанию танков Leopard, которые сейчас находятся в Украине. Помимо этого Польша надеется получить от немецких союзников еще больше ЗРК Patriot для своей армии.

С комиссаром Европейского Союза Тьерри Бретоном польский премьер обсудил производство боеприпасов на местных заводах. Ожидается, что процесс будет начат в ближайшее времяя.

"У Еврокомиссии есть соответствующие средства, которые она хочет направить на инвестиции в запуск и развитие производственных мощностей отдельных заводов. А польская оборонная промышленность является одним из европейских лидеров по производству боеприпасов", — сообщил министр.

Кроме того Мариуш Блащак провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил дальнейшие шаги касательно сферы безопасности Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая страна первой может передать Украине истребители F-16. По словам главы украинского Минобороны Резникова, речь идет не о США или Великобритании.