"Зациклилися на F-16": у МЗС пояснили, які ще винищувачі потрібно було вимагати від Заходу

Хоча F-16 і є найбільш оптимальним варіантом для ВПС, але Україні слід просити й інші винищувачі

Крім винищувачів F-16, які через тривалий час союзники все ж таки погодилися постачати Києву, Україна могла б просити й інші бойові літаки у Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Італії.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Шкода, до речі, що Україна офіційно говорить лише про F-16. Таке враження, що на цьому винищувачі начебто зациклилися. Зрозуміло, що саме ця модель є оптимальним варіантом для ВПС. Чому б нам паралельно не вимагати й інші типи винищувачів, які також є у держав-союзників – у тій же Німеччині, Великій Британії, Іспанії та Італії до складу ВПС входять близько 500 нових літаків Eurofighter Typhoon?", — вважає він.

Мельник зазначив, що за своїми якостями вони зовсім не поступаються F-16, більш того, ця модель сучасніша. Проте Eurofighter Typhoon суттєво дорожче, що може ускладнити політичне рішення про його передачу.

"Але чому б і ні? Якби тільки ці чотири держави передали нам хоча б 10% цих літаків, то ці 50+ "Єврофайтерів" стали б основою вітчизняних ВПС", — сказав заступник міністра.

Крім того, Андрій Мельник навів приклад літаків Tornado, які є на озброєнні Німеччини.

"Чому ми не ставимо руба питання про передачу Україні Німеччиною літаків Tornado? Їх на озброєнні "люфтваффе" понад 90, до того ж вже прийнято рішення про поступове виведення з експлуатації та заміну на сучасні F-35. Безумовно, це далеко не нові літаки, але вони могли б бути задіяні як носії сучасних крилатих ракет — тих самих Storm Shadow, які вже почали передавати наші британські союзники», — вважає Мельник.

Заступник міністра закордонних справ додав, що Україна могла б просити у Берліна постачання німецько-шведського аналога таких же суперпотужних ракет TAURES KEPD-350 з дальністю дії до 500 км, носіями яких є також винищувачі Tornado.

"Чому ми не говоримо про те, що ця "коаліція винищувачів" могла б також включати французькі літаки Rafale або шведські Gripen?", — запитав політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що невдовзі українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16. Перший етап проходитиме у Великій Британії.