"Зациклились на F-16": в МИД объяснили, какие еще истребители нужно было требовать от Запада

Хотя F-16 и представляется наиболее оптимальным вариантом для ВВС, но Украине следовало просить и другие истребители

Помимо истребителей F-16, которые спустя длительное время союзники все же согласились поставлять Киеву, Украина могла бы просить и другие боевые самолеты у Германии, Великобритании, Испании и Италии.

Такое мнение "Телеграфу" выразил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Жаль, кстати, что Украина официально говорит только об F-16. Такое впечатление, что на этом истребителе будто зациклились. Понятно, что именно эта модель представляется наиболее оптимальным вариантом для ВВС. Почему бы нам параллельно не требовать и другие типы истребителей, которые также есть в наличии у государств-союзников – в той же Германии, Великобритании, Испании и Италии в состав ВВС входят около 500 новейших самолетов Eurofighter Typhoon?", — считает он.

Мельник отметил, что по своим качествам они совсем не уступают F-16, более того, эта модель современнее. Однако Eurofighter Typhoon существенно дороже, что может может усложнить политическое решение о его передаче.

"Но почему бы и нет? Если бы только эти четыре государства передали нам хотя бы 10% этих самолетов, то эти 50+ "Еврофайтеров" стали бы основой отечественных ВВС", — сказал замминистра.

Кроме того Андрей Мельник привел в пример самолеты Tornado, которые есть на вооружении Германии.

"Почему мы не ставим ребром вопрос о передаче Украине Германией самолетов Tornado? Их на вооружении "люфтваффе" более 90, к тому же уже принято решение о постепенном выводе из эксплуатации и замене на современные F-35. Безусловно, это далеко не новые самолеты, но они могли бы быть задействованы как носители современных крылатых ракет – тех же Storm Shadow, которые уже начали передавать наши британские союзники", — считает Мельник.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что Украина могла бы просить у Берлина поставок немецко-шведского аналога таких же супермощных ракет TAURES KEPD-350 с дальностью действия до 500 км, носителями которых являются также истребители Tornado.

"Почему мы не говорим о том, что эта "коалиция истребителей" могла бы также включать в себя французские самолеты Rafale или шведские Gripen?", — задался вопросом политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вскоре украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16. Первій єтап будет проходить в Великобритании.