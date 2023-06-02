"Не сможем передать, но...": польский премьер сделал заявление о поставках Patriot и F-16

На вооружении страны недостаточно истребителей и систем ПВО Patriot, чтобы передать их Украине

Премьер-министры нескольких стран пообещали поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Также сейчас активно проходит подготовка к обучению украинских летчиков эксплуатации истребителей F-16.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в столице Молдовы, пишет Polskieradio24.pl.

По его словам, у Польши нет достаточного количества этих систем, чтобы передавать их Украине. Однако в ходе саммита он подчеркнул важность скорейших поставок Patriot от других стран, имеющих эти системы.

"И я могу сказать, что эта встреча была очень, очень конструктивной, позитивной", – сказал Моравецкий, отметив, что несколько премьер-министров обещали доставить Украине эти системы.

В то же в ходе саммита обсуждался вопрос поставок истребителей F-16. Матеуш Моравецкий сказал о том, что Польша не сможет передать Украине эти боевые самолеты, поскольку у нее на вооружении их слишком мало.

Однако страна готова взять участие в обучении украинских летчиков. Моравецкий подчеркнул, что участвовал в беседе нескольких премьер-министров с президентом Украины, посвященной обучению украинских летчиков эксплуатации F-16.

"Мы составили график этих тренировок", – сказал польский премьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае россия значительно усилила попытки ударов по Украине. В частности, для атак страна-агрессор использовала баллистические и гиперзвуковые ракеты, которые сейчас украинские защитники могут сбивать только при помощи ЗРК Patriot.