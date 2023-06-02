Винищувачі F-16 для України. Хто входить до "авіаційної коаліції" і що вона дає

Очікується, що перші судна поставлять восени

Україна отримає від союзників довгоочікувані винищувачі F-16, побудованих компанією Lockheed-Martin. Винищувачі посилять захист проти російських крилатих ракет і допоможуть захищати повітряний простір краще, ніж це робив повітряний флот радянських часів. Деякі країни надають безпосередньо винищувачі, а деякі долучаться фінансуванням і допомогою у навчанні українських льотчиків. "Телеграф" розповідає про "авіаційну коаліцію винищувачів" детальніше:

США та 8 країн Європи

"Авіаційна коаліція" складається із західних країн-партнерів України, які є прихильниками надання F-16 і підготовки для боротьби з російськими повітряними атаками. Її у травні запропонували створити Велика Британія та Нідерланди. Ініціатива стала можливою після того, як США оголосили, що не заперечують проти передачі Києву європейськими країнами західних бойових літаків. Очевидно, що коаліція донорів спиратиметься на підтримку США, які є найбільшим оператором цих літаків.

Днями стало відомо, що до "авіаційної коаліції" долучилися вже 8 країн Європи, повідомив заступник голови ОП Ігор Жовква. За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів та іншого персоналу.

Це такі країни:

Велика Британія,

Нідерланди,

Польща,

Данія,

Швеція,

Бельгія,

Португалія,

Франція.

Ролі

Розгортання F-16 буде фінансуватись за рахунок окремого фонду, який наповнюватимуть донори-учасники коаліції.

Cоюзники зайнялися питанням серйозно: розробляють детальне планування щодо розміру навчальних класів, тактики польотів і місць для навчання.

Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.

1 червня прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі під час зустрічі у Молдові заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди також розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 якнайшвидше.

"Разом з Данією, Бельгією та Великою Британією Нідерланди якнайшвидше розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе. Ми сьогодні зібралися тут з лідерами країн, які входять до коаліції винищувачів для України. Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Україна повинна виграти цю війну", — написав Рютте.

Нідерланди мають 24 робочі винищувачі F-16 в експлуатації, вони використовуватимуть їх до середини 2024 року, а після цього замінять на F-35, передає Reuters. 20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Аналітики припускають, що літаки можуть бути передані Україні.

Данія у лютому казала, що "відкрита" до ідеї відправлення винищувачів в Україну. Наразі в Данії експлуатується близько 30 винищувачів F-16.

Велика Британія не відправлятиме в Україну літаки, оскільки не має F-16 у своєму арсеналі. Натомість Британія готова підтримати будь-яку країну, яка бажає надіслати літаки, та буде ключовою частиною цієї коаліції.

Франція повідомляла, що відкрита для навчання українських пілотів на своїй території (хоча Франція не має F-16, лише Rafale та Mirage).

Сполучені Штати підтримуватимуть навчання F-16 у рамках коаліції. Президент США Джо Байден 1 червня заявив, що США готові співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб надати Україні винищувачі та навчати українських пілотів на цих літаках.

Неочікуваний нюанс з навчанням

Виявляється, що процес тренування на винищувачах F-16 відбувається на спеціальних навчальних моделях, яких у Європі не так і багато.

Видання Defence Express підрахувало, скільки "летючих парт", тобто навчальних винищувачів є у західних союзників України. Це прямо впливатиме на темпи підготовки льотчиків ЗСУ. Бо важливо не тільки навчитися літати, а саме опанувати застосування зброї з цього літака під наглядом інструктора. З цим завданням має впоратися спеціальна навчально-бойова версія під індексом F-16B (та його модифікації).

Бельгія – дев’ять навчально-бойових F-16BM;

Данія – десять навчально-бойових F-16BM (але кількість реально справних машин цієї модифікації невідома);

Нідерланди – наводяться лише узагальнені дані про наявність в розпорядженні загалом 61 літака типів F-16AM/BM;

Норвегія – на кінець 2021 року в розпорядженні лишалось п’ять навчально-бойових F-16BM, списані зі складу ВПС;

Польща – 12 двомісних F-16D Block 52+;

Португалія – чотири навчально-бойові F-16BM.

Ці цифри показують, чому навіть для підготовки льотчиків потрібні об’єднані зусилля "авіаційної коаліції".На всю Європу налічується в кращому випадку до півсотні навчально-бойових F-16.

Які модифікації отримаємо

Україна отримає модель, відому як Mid-Life Update (MLU), яка експлуатується кількома європейськими ВПС протягом останніх 25 років, передає Economist.

Серед модернізацій є канал передачі даних, який дозволить українським літакам зв'язуватися з наземними радарами протиповітряної оборони НАТО, такими як Patriot. Це підвищить ефективність проти російських крилатих ракет і допоможе захищати повітряний простір краще, ніж парк радянських МіГ-29, Су-27 і Су-24.

Ще одна нова фішка, недоступна на радянських винищувачах в Україні, — F-16 може нести повний набір ракет "повітря-повітря" і "повітря-земля", які використовуються США та союзниками.

Коли союзники обіцяють поставки

Процес навчання пілотів та поставок — тривалий. Суть надання винищувачів полягає у посиленні України у довгостроковій перспективі. Українських льотчиків можна підготувати за чотири місяці, а наземні екіпажі зможуть тримати літаки в польоті.

Очікується, що перша партія винищувачів F-16, яку Україна готується отримати, прибуде наприкінці вересня.

Експерти допускають, що крім F-16 Україна може отримати також літаки Eurofighter від кількох країн, а також винищувачі JAS 39 Gripen від Швеції. Але дискусія щодо таких озброєнь ще не велася.

Раніше "Телеграф" пояснював, чим відрізняються винищувачі F-16 та МіГ-29. Радянські літаки поступаються сучасним винищувачам F-16 американського зразка.