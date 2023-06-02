Истребители F-16 для Украины. Кто входит в "авиационную коалицию" и что она дает

Ожидается, что первые суда поставят осенью

Украина получит от союзников долгожданные истребители F-16, построенные компанией Lockheed-Martin. Истребители усилят защиту против российских крылатых ракет и помогут защищать воздушное пространство лучше, чем это делал воздушный флот советских времен. Некоторые страны предоставляют непосредственно истребители, а некоторые присоединятся к финансированию и помощи в обучении украинских летчиков. "Телеграф" рассказывает об "авиационной коалиции истребителей" подробнее:

США и 8 стран Европы

"Авиационная коалиция" состоит из западных стран-партнеров Украины, являющихся сторонниками предоставления F-16 и подготовки для борьбы с российскими воздушными атаками. Ее в мае предложили создать Великобритания и Нидерланды. Инициатива стала возможна после того, как США объявили, что не возражают против передачи Киеву европейскими странами западных боевых самолетов. Очевидно, что коалиция доноров будет опираться на поддержку США, которая является крупнейшим оператором этих самолетов.

На днях стало известно, что к "авиационной коалиции" присоединились уже 8 стран Европы, сообщил замглавы ОП Игорь Жовква. По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения по объемам и механизму подготовки пилотов и другого персонала.

Это такие страны:

Великобритания,

Нидерланды,

Польша,

Дания,

Швеция,

Бельгия,

Португалия,

Франция.

Роли

Развертывание F-16 будет финансироваться за счет отдельного фонда, который будут наполнять доноры-участники коалиции.

Cоюзники занялись вопросом серьезно: разрабатывают детальное планирование размера учебных классов, тактики полетов и мест для обучения.

Дания и Нидерланды возглавили европейскую группу по обучению украинских пилотов на F-16. Они станут первыми странами, которые начнут готовить украинских лётчиков к полетам на истребителях F-16, другие страны присоединятся впоследствии.

1 июня премьер-министры Нидерландов и Польши во время встречи в Молдове заявили о намерении своих стран учить украинских пилотов.

"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды также начнут обучение украинских пилотов на самолетах F-16 как можно быстрее.

"Вместе с Данией, Бельгией и Великобританией Нидерланды как можно быстрее приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Это важный шаг для того, чтобы Украина могла защитить себя. Мы сегодня собрались здесь с лидерами стран, входящих в коалицию истребителей для Украины. Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Украина должна выиграть эту войну", — написал Рютте.

Нидерланды имеют 24 рабочих истребителя F-16 в эксплуатации, они будут использовать их до середины 2024 года, а после этого заменят на F-35, передает Reuters. 20 мая нидерландский онлайн-сервис по анализу в сфере обороны сообщил, что Нидерланды отменили соглашение о продаже своих истребителей F-16 частной компании Draken International. Аналитики предполагают, что самолеты могут быть переданы Украине.

Дания в феврале говорила, что "открыта" к идее отправления истребителей в Украину. В настоящее время в Дании эксплуатируется около 30 истребителей F-16.

Великобритания не будет отправлять в Украину самолеты, поскольку у F-16 нет в своем арсенале. Британия готова поддержать любую страну, желающую отправить самолеты, и будет ключевой частью этой коалиции.

Франция сообщала, что открыта для обучения украинских пилотов на своей территории (хотя у Франции нет F-16, только Rafale и Mirage).

Соединенные Штаты будут поддерживать обучение F-16 в рамках коалиции. Президент США Джо Байден 1 июня заявил, что США готовы сотрудничать с международными партнерами, чтобы предоставить Украине истребители и обучать украинских пилотов на этих самолетах.

Неожиданный нюанс с обучением

Оказывается, что процесс тренировки на истребителях F-16 происходит на специальных обучающих моделях, которых в Европе не так много.

Издание Defence Express подсчитало, сколько "летучих парт", то есть учебных истребителей есть у западных союзников Украины. Это будет прямо влиять на темпы подготовки летчиков ВСУ. Ибо важно не только научиться летать, а именно овладеть применением оружия из этого самолета под наблюдением инструктора. С этой задачей должна справиться специальная обучающая версия под индексом F-16B (и его модификации).

Бельгия – девять учебно-боевых F-16BM;

Дания – десять учебно-боевых F-16BM (но количество реально исправных машин этой модификации неизвестно);

Нидерланды – приводятся только обобщенные данные о наличии в распоряжении всего 61 самолета типов F-16AM/BM;

Норвегия – на конец 2021 года в распоряжении оставалось пять учебно-боевых F-16BM, списанных из состава ВВС;

Польша – 12 двухместных F-16D Block 52+;

Португалия – четыре учебно-боевых F-16BM.

Эти цифры показывают, почему даже для подготовки летчиков нужны объединенные усилия "авиационной коалиции". На всю Европу насчитывается в лучшем случае до полусотни учебно-боевых F-16.

Какие модификации получим

Украина получит модель, известную как Mid-Life Update (MLU), которая эксплуатируется несколькими европейскими ВВС на протяжении последних 25 лет, передает Economist.

Среди модернизаций есть канал передачи данных, который позволит украинским самолетам связываться с наземными радарами противовоздушной обороны НАТО, такими как Patriot. Это повысит эффективность против российских крылатых ракет и поможет защищать воздушное пространство лучше, чем парк советских МиГ-29, Су-27 и Су-24.

Еще одна новая фишка, недоступная на советских истребителях в Украине, — F-16 может нести полный набор ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля", используемых США и союзниками.

Когда союзники обещают поставки

Процесс обучения пилотов и поставок длительный. Суть предоставления истребителей состоит в усилении Украины в долгосрочной перспективе. Украинских лётчиков можно подготовить за четыре месяца, а наземные экипажи смогут держать самолеты в полете.

Ожидается, что первая партия истребителей F-16, которую Украина готовится получить, прибудет в конце сентября.

Эксперты допускают, что кроме F-16, Украина может получить также самолеты Eurofighter от нескольких стран, а также истребители JAS 39 Gripen от Швеции. Но дискуссия по поводу таких вооружений еще не велась.

Ранее "Телеграф" объяснял, чем отличаются истребители F-16 и МиГ-29. Советские самолеты уступают современным истребителям F-16 американского образца.