F-16 или МиГ-29: в Воздушных силах ВСУ объяснили, чем отличаются истребители

Оба самолета усилили бы украинскую авиацию

Украине несколько стран пообещали передачу авиации – истребителей МиГ-29. Советские самолеты уступают современным истребителям F-16 американского образца.

Об отличиях для "Телеграфа" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что оба самолета — авиация четвертого поколения.

F-16 уже прошел несколько этапов модернизации и оснащен современным оборудованием. Детали для них не ремонтируют, а меняют на новые. МиГ-29, в свою очередь, начали выпускать в 80-х и они уже морально и физически устарели. Ранее в Украине их могли чинить на 12 предприятиях, однако пути модернизации для них ограничены. Плюсом было бы оборудование передаваемых МиГ современными системами GPS-навигации, распознавания "свой-чужой" и средствами связи по стандартам НАТО.

Зачем нужны МиГ-29 и F-16

В Украине задача МиГ-29 – истребительное прикрытие. Они перехватывают крылатые ракеты или дроны в тех зонах, где нет защиты ПВО. Но у Миг-29 нет мощных радиолокаторов или специальных ракет для уничтожения целей. У него на вооружении ракеты с полуактивными головками самонаведения. Они нуждаются в "подсветке" радаром самолета на протяжении всего пути полета. Это несет угрозу попадания в него вражеской ракеты", — рассказывает Игнат.

Что касается F-16, самолет имеет более широкий спектр вооружения — ракеты "воздух-воздух", "воздух — земля", авиабомбы. Дальность некоторых – до 180 км. Работа истребителей вместе с системами ПВО ЗРК Patriot или SAMP/T даст Украине существенное преимущество.

россия имеет количественное преимущество в авиации, сейчас 1 до 4. К тому же МиГ-29 и СУ-27 в начале вторжения делали важное дело — вытесняли вражескую авиацию в зону поражения ПВО Украины. Но российские самолеты Су-30 и Су-35 могли фиксировать и обстреливать наши истребители с такого расстояния, что украинские лётчики даже не видели, кто по ним стреляет. Сейчас Украине нужна эффективная военная дальнобойная техника, ведь враг сбрасывая корректируемые авиабомбы не входит в зону поражения сил ПВО. Понадобятся истребители и в дальнейшем, после остановки атак врага — превосходство в воздухе над оккупированными территориями позволит перекрыть пути снабжения обеспечения и вооружения врагом.

О перспективах передачи Украине истребителей США и готовности нашей страны к такой авиации читайте в полном интервью Юрия Игната "Как поставки МиГ-29 повлияют на ход боевых действий, и почему ВСУ так нуждаются в F-16"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США изучали возможность интегрировать системы ракет "воздух-воздух" в советскую авиацию. Оборудование современными радарами помогло бы украинской армии лучше определять ракеты противника такого типа.