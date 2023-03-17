Следом за Польшей: правительство еще одной страны согласовало передачу самолетов МиГ-29 Киеву

Словаки хотят таким образом обеспечить себе защиту от российской агрессии

Словацкое правительство приняло решение передать советские истребители МиГ-29 Украине. Всего планируется предоставить 13 самолетов, о которых всех западных союзников ранее просил президент Владимир Зеленский и другие представители украинских властей. Отметим, что это произошло после того, как аналогичное заявление было сделано в Польше.

О готовности оказать подобную военную помощь в своем Twitter сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Он говорит, что его страна делает все возможное, чтобы поддержать украинцев во время полномасштабной войны с Россией.

Отметим, что решение о передаче МиГ было принято в пятницу, 17 марта.

"Обещания должны быть сдержаны. Когда Владимир Зеленский просил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", — отметил Гегер.

Словакия передает Украине 13 самолетов МиГ-29

Также он порадовался, что другие союзники тоже приобщаются к передаче самолетов Украине. По мнению политика, тем самым страны Европы оберегают себя от российской агрессии на будущее.

Стоит добавить, что Словакия одна из первых заговорила о возможном предоставлении советских МиГ-29 Киеву. Интересно, что самолеты были готовы к отправке еще в конце января, однако необходимо было принять решение на политическом уровне.

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