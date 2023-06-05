F-16 не прилетят на контрнаступление? Резников рассказал, когда ждать западную авиацию

Украине придется договориться с партнерами об обеспечении инженерно-техническими кадрами

Несмотря на то, что Украина фактически уже получила "зеленый свет" на долгожданные западные истребители, а партнеры уже формируют авиационную "коалицию" для нас, данная техника не будет использоваться Силами обороны в ближайшем контрнаступлении. Все упирается в сроки обучения наших пилотов.

Об этом в Сингапуре рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, где он вместе с чиновниками оборонных ведомств стран Азии и Запада принял участие в большом форуме по вопросам безопасности.

Так, отвечая на вопрос об истребителях F-16 для Украины, Резников сказал, что они "не изменят правил игры этим летом". Некоторые западные страны проводят обучение или предлагают научить украинских пилотов управлять этими самолетами.

Он отметил, что подготовка украинских пилотов займет некоторое время. Кроме того Украине также придется договориться с партнерами об обеспечении инженерно-техническими кадрами, которые смогут обслуживать и ремонтировать сложные самолеты.

Согласно прогнозу Резникова, Украина будет готова к развертыванию F-16 осенью или зимой.

Также мининистр обороны отказался давать ответ на вопрос о том, что Украина начала "формировочные операции", предполагающие уничтожение складов оружия и других базы материально-технического обеспечения с целью подготовки к контрнаступлению.

Он сказал, что ему как министру обороны было бы странно обсуждать операции по формированию, потому что их должны обсуждать генералы.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, чем отличаются истребители F-16 от украинских МиГ-29.

Также мы сообщали, что Украина получит истребители F-16 гораздо раньше ожидаемого.