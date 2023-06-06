Катастрофа у Новій Каховці та Херсоні: вода зносить цілі будинки, а до берега прибиває російські міни (фото/відео)

Дахи будинків пропливають річкою, а центром Нової Каховки плавають лебеді

Підрив росіянми Каховської ГЕС уже спричинив катастрофічні наслідки. Нижче за течією топить будинки та цілі райони містечок і сіл, а вище рівень води впав на кілька метрів.

У мережі очевидці активно показують наслідки техногенної катастрофи, спричиненої росіянами. Так, вода на острові біля Херсона вже сягнула дахів одноповерхівок.

У Новій Каховці біля напівзатопленої будівлі будинку культури плавають лебеді.

Тут на одному з відео в Херсоні жінки спостерігають за тим, як по річці пропливає чийсь дах. Помітний високий рівень води.

У самій Новій Каховці доводиться рятувати людей, які опинилися в складній ситуації. До прикладу, чоловіки витягли працівницю водоканалу із затопленої каналізаційно-насосної станції.

У зоні стихійного лиха в біді опинилися не лише люди, але й безліч тварин. Мережею шириться відео працівниці звіринця з Нової Каховки "Нова Діброва". Жінка у розпачі, оскільки багато екзотичних тварин загинули у воді.

Тим часом поліцейським вдалося зберегти життя для собаки, який опинився у воді. Також поблизу Херсона врятували оленя.

Оскільки вода затопила також і російську лінію оборони, то з землі почали вимиватися міни. До прикладу, купу вибухівки прибило до узбережжя.

Деякі з них детонують. Зокрема, міни вибухали одразу біля підірваної греблі.

Саму Каховську ГЕС затопило повністю ще станом на 11 годину.

Тим часом мешканці Херсона показали воду, яка почала текти у них з кранів. Вона вже брудна і непридатна для пиття.

Тим часом за словами експертів, підрив ГЕС — це не просто теракт, а екоцид всієї країни. Затоплення спричинить жахливі наслідки — хвилю біженців, спалахи хвороб і навіть голод.

Однак росіяни не вперше влаштовують подібну катастрофу на теренах України. 80 років тому під час Другої світової війни, росіяни підірвали ДніпроГЕС, аби зупинити наступ німецької армії. Це призвело до десятків тисяч загиблих цивільних.