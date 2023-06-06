Катастрофа в Новой Каховке и Херсоне: вода сносит целые дома, а к берегу прибивает российские мины (фото/видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5453
Крыши домов проплывают по реке, а по центру Новой Каховки плавают лебеди
Подрыв россиянами Каховской ГЭС уже привел к катастрофическим последствиям. Ниже по течению топит дома и целые районы городков и сел, а выше уровень воды упал на несколько метров.
В сети очевидцы активно показывают последствия техногенной катастрофы, вызванной россиянами. Так, вода на острове возле Херсона уже достигла крыш одноэтажек.
В Новой Каховке возле полузатопленного здания дома культуры плавают лебеди.
Здесь на одном из видео в Херсоне женщины наблюдают за тем, как по реке проплывает чья-то крыша. Заметен высокий уровень воды.
В самой Новой Каховке приходится спасать людей, оказавшихся в сложной ситуации. К примеру, мужчины извлекли работницу водоканала из затопленной канализационно-насосной станции.
В зоне стихийного бедствия в беде оказались не только люди, но и множество животных. По сети ширится видео работницы зверинца из Новой Каховки "Новая Диброва". Женщина в отчаянии, поскольку многие экзотические животные погибли в воде.
Тем временем полицейским удалось сохранить жизнь для собаки, которая оказалась в воде. Также вблизи Херсона спасли оленя.
Поскольку вода затопила и российскую линию обороны, то из земли начали вымываться мины. К примеру, кучу взрывчатки прибило к побережью.
Некоторые из них детонируют. В частности, мины взрывались сразу у подорванной дамбы.
Саму Каховскую ГЭС затопило полностью еще на 11 часов.
Между тем, жители Херсона показали воду, которая начала течь у них из кранов. Она уже грязная и непригодна для питья.
Между тем, по словам экспертов, подрыв ГЭС — это не просто теракт, а экоцид всей страны. Затопление повлечет за собой ужасные последствия — волну беженцев, вспышки болезней и даже голод.
Однако россияне не впервые устраивают подобную катастрофу на территории Украины. 80 лет назад во время Второй мировой войны россияне взорвали ДнепроГЭС, чтобы остановить наступление немецкой армии. Это привело к десяткам тысяч погибших гражданских.