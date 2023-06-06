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Готовились заранее: какое решение приняла россия за неделю до подрыва Каховской ГЭС

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС Новость обновлена 06 июня 2023, 12:41
Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Фото wikimedia.org

31 мая в россии был подписан важный документ

За неделю до подрыва Каховской ГЭС российские власти дали разрешение не расследовать аварии на опасных объектах, которые случились в результате военных действий. В то числе это касается и временно оккупированных россией территорий.

Об этом пишет The Insider, ссылаясь на соответствующее постановление от 30 мая, что было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации рф.

Данный документ был подписан председателем российского правительства Михаилом Мишустиным и вступил в силу в среду, 31 мая.

"До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится", — сообщается в документе.

Кроме того, в нем есть пункты о том, что в период с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2024 на территориях так называемых "ДНР/ЛНР", а также в Запорожской и Херсонской области, что сейчас под временной оккупацией, не применяется часть пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали фото и видео последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Город Новая Каховка уже начинает уходить под воду, в центре уже плавают лебеди.

Теги:
#Россия #Херсонская область #Документ #подрыв #Каховская ГЭС