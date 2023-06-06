Голод, холера, миллионы беженцев, риск для ЗАЭС: каковы последствия подрыва плотины Каховской ГЭС

Подрыв дамбы в Новой Каховке ударит по социальной и экологической ситуации в Украине

В ночь на 6 июня россия совершила беспрецедентный акт терроризма, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, под угрозой затопления уже сотни населенных пунктов, а Запорожская атомная электростанция, охлаждаемая благодаря плотине, оказалась в угрожающей ситуации.

Какие техногенные и экологические последствия этого террористического акта выяснял "Телеграф".

Последствия для ЗАЭС

По словам экспертов, то, что сделали оккупанты, больше, чем просто террористический акт. Это – экоцид всей страны.

"О последствиях подрыва дамбы во власти задумывались еще в прошлом году, но никто не думал, что эти долбо*бы разрушат именно всю плотину. Это абсолютно конченые люди. От плотины больше ничего нет. Все. Думали, что взорвать могут шиберы (заслонки, засовы для перекрытие потока воды. — Ред .). Да, это тяжелая ситуация, но ее можно компенсировать. Ну, даже если бы два шибера они взорвали... Но ведь они взорвали прямо консоли дамбы!", — пояснил "Телеграфу" кандидат технических наук, природоохранный инженер Максим Сорока.

Обмеление Каховского водохранилища создает угрожающую ситуацию для ЗАЭС, реакторы которой хоть и остановлены, но все равно нуждаются в воде для охлаждения.

Впрочем, по мнению экспертов, ЗАЭС выдержит.

"Ситуация действительно очень тяжелая, однако на ЗАЭС есть свой пруд-охладитель. Кроме того, есть пруд-охладитель еще Запорожской ТЭС, рядом протекает река, поэтому есть аварийная возможность бросить рукава насосов для подпитки водой, — объясняет "Телеграфу" бывший глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков – В свое время станция проходила стресс-тесты на подрыв дамбы и рассматривали возможность, что Каховская дамба может быть разрушена, поэтому аварийный план реагирования у станции на подобные ситуации существует, тем более, все шесть энергоблоков стоят. Им нужна вода только на подпитку и охлаждение. Если бы станция работала, все было бы гораздо хуже, ведь энергоблокам нужна вода для парогенераторов, чтобы работала турбина. Да, вода станции необходима, но не в тех количествах, если бы она работала. Поэтому пока станция справится с охлаждением" .

С экспертом соглашается и радиобиолог Елена Паренюк.

"Уровень воды в ставке-охладителе есть возможность поддерживать. Сейчас там достаточно много воды благодаря тому, что весной было наводнение. Однако уровень воды в Днепре упадет ниже водозабора пруда-охладителя ЗАЭС. Поэтому ситуация, конечно, плохая, но ее можно контролировать", – добавляет "Телеграфу" ученая.

Впрочем, возможности охлаждать станцию не безграничные.

"Учитывая, что станция охлаждена, мощностей ставка-охладителя хватит на 4-5 месяцев, даже если не будет дождей и будет жесткое жаркое лето", — подчеркивает Максим Сорока.

Последствия для экологии

Значительно хуже последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС для социальной и экологической ситуации в Украине.

"Это откровенный и сознательный акт терроризма со стороны России, ведь они не могли не просчитывать техногенных и экологических последствий, — объясняет "Телеграфу" первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. — Сейчас большое количество людей в зонах подтопления. Проводится эвакуация людей. Наиболее сложная. ситуация на Корабельном острове (район Херсона. — Ред .) - там отключают район от газоснабжения и электроснабжения. Всего в зоне подтопления около 16 тысяч человек. Но это предварительные цифры".

Впрочем, Максим Сорока уверяет, что такие цифры слишком оптимистичны.

"Во-первых, Украина должна подготовиться к приему примерно 400 тысяч беженцев. А в долгосрочной перспективе это будет 1,5 миллиона климатических беженцев .

Во-вторых , будут затоплены значительные территории. Никопольская и Марганцевская агломерации, все проживающие в Каховке ниже Запорожья — там будет катастрофа в прямом смысле этого слова, ведь они были зависимы от уровня воды в водохранилище. Под угрозой и Кривой Рог, часть его водозабора была связана с Каховкой.

В-третьих , мы должны готовиться к голоду и перестроению большой части экономики народного хозяйства Украины.

В-четвертых , нужно готовиться к санитарной проблеме. Помните историю с Мариуполем, когда там была холера и все что угодно? Теперь это будет у нас. Обнаженное "корыто" водохранилища — это зона пылеотделения и зона погибших животных, которые будут разлагаться под жарким летним солнцем", — резюмировал природоохранный инженер.

По словам президентки Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмилы Цыганок, последствия для экологии действительно катастрофические.

"Плотина водохранилища разрушена, поэтому большое количество городов переходит в режим нецентрализованного водоснабжения в чрезвычайных условиях. Кроме того, Крым, Кривой Рог и другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой. Николаев снова останется без воды, возможно подтопление микрорайона "Намыв", разрушение оросительных систем. Остановится поставка воды в системы орошения полей Херсонской и Запорожской областей. Также и левый, и правый берега заминированы, возможен как эффект детонации, так и эффект вымывания и "плавающих" мин на долгие годы. Без достаточного количества воды будут вынуждены остановиться крупные промышленные предприятия в Марганце, Никополе, Покрове, с другой стороны, мы получим новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а значит куча климатических последствий – пылевые бури, подъем температуры в регионе, риск засухи на полях центра и юга Украины. Вследствие спуска почти 18 кубических километров воды водохранилища произойдет затопление более трех тысяч квадратных километров суши, которая похоронит под водой 14 населенных пунктов", — пояснила "Телеграфу" Цыганок.

Кроме очевидной цели экоцида и разрушения экономики страны, зачем еще оккупанты прибегли к этому террористическому акту? По мнению Григория Плачкова, дело в том, что россияне предпочитают оставить Украину навсегда без мощностей ЗАЭС.

"Думаю, что россияне не взрывали бы дамбу, не понимая аварийных выходов из сложившейся ситуации. Это большой риск не только для нашей страны, но и для самих оккупантов. Гадать на розе ветров, куда поплывет радиоактивное облако — дело неблагодарное. Россияне понимают", что проигрывают и готовят сценарий: если ЗАЭС не будет российской, то она не будет ничьей. Если активная зона реактора будет повреждена, восстановить ее практически невозможно. Поэтому россияне хотят оставить нам неработающую ЗАЭС", — резюмировал Плачков.