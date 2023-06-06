Украинский блоггер, актер, политический и военный обозреватель, бывший спикер ТКГ Алексей Арестович прокомментировал подрыв Каховской ГЭС на Херсонщине

Подрыв путиноидами Новокаховской ГЭС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают.

Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва — ставит уже вопрос о том — рассматривают ли они всерьез удержание Крыма?

Последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

Советы взрывали ДнепроГЕС и Истринское водохранилище в Подмосковье в 1941 году — с десятками тысяч погибших, и гражданских, и своих же военных.

Отдельный вопрос — запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся — у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает.

С военной точки зрения — подрыв ГЕС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось — технически сложно.

Но, видимо, и малое количество войск — уже представляется путинскому командованию серьёзной проблемой — хотят закрыть себе фланг, и сосредоточится на обороне линии Мелитополь — Джанкой — и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года, они усиленно копали оборонительные сооружения.

Не выйдет.

Про тактику выжженой земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю — слишком очевидно.

Это еще одно доказательство того, что не просто ни одного путинского солдата не должно остаться на нашей земле — путинская система управления РФ, должна быть полностью лишена возможности вредить нам и через границу, после ухода всех ее войск.

Варианты этого решения различны:

- от создания димилитаризованной зоны с российской стороны до капитуляции режима Путина в состояние, когда он лишится возможности запускать по нам крылатые ракеты через границу Украины.

А лучше — сменой режима.

Источник: Facebook-страница Алексей Арестовича.