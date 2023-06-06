Український блогер, актор, політичний та військовий оглядач, колишній речник ТКГ Олексій Арестович прокоментував підрив Каховської ГЕС на Херсонщині

Підрив путіноїдами Новокаховської ГЕС показує, що варіант утримання Лівобережної Херсонщини вони собі не розглядають.

Позбавлення Криму значного обсягу води внаслідок цього підриву — ставить питання вже про те — чи розглядають вони серйозно утримання Криму?

Останній раз перед цим греблі на Дніпрі підривали гітлерівські війська, що йшли в 1943 році.

Поради підривали ДніпроГЕС та Істринське водосховище у Підмосков’ї 1941 року — із десятками тисяч загиблих, і цивільних, і своїх військових.

Окреме питання — запитання водою Запорізької АЕС, але енергетики запевняють, що поки впораються — станція має свій окремий басейн охолодження, і поки що води там вистачає.

З військового погляду — підрив ГЕС, спроба перешкодити Силам оборони України форсувати Дніпро через систему островів у Херсоні.

Ідея дивна, зважаючи на те, що велику кількість військ нам би там перекинути все одно не вдалося — технічно складно.

Але, мабуть, і мала кількість військ — уже представляється путінському командуванню серйозною проблемою — хочуть закрити собі фланг, і зосередиться на обороні лінії Мелітополь — Джанкой — і це попри те, що на лівому березі Дніпра з минулого року вони посилено копали оборонні. споруди.

Не вийде.

Про тактику випаленої землі, коли вони, готуючись до відходу, знищують великі інфраструктурні об’єкти і творять екоцид, я й не говорю — надто очевидно.

Це ще один доказ того, що не просто жодного путінського солдата не повинно залишитися на нашій землі — путінська система управління РФ, має бути повністю позбавлена можливості шкодити нам і через кордон після відходу всіх її військ.

Варіанти цього рішення різні:

- від створення димілітаризованої зони з російської сторони до капітуляції режиму Путіна у стан, коли він втратить можливість запускати по нас крилаті ракети через кордон України.

А краще – зміною режиму.

Джерело: Facebook-сторінка Олексій Арестович.