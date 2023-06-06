Новая Каховка уходит под воду: в центре города уже плавают лебеди (видео)

В сети показали, что сейчас происходит в центре Новой Каховки

Центр Новой Каховки после ночного подрыва гидроэлектростанции буквально превратился в озеро. Уровень воды поднялся уже на десять метров.

Соответствующее видео было опубликовано в популярном Telegram-канале Украины "Лачен пише", автором которого является общественный деятель и волонтер Игорь Лаченков.

На кадрах видно, что вода на данный момент достигает уровня ручки двери в административном здании. Тем временем мимо него по центру затопленного города уже проплывают лебеди.

Также в сети появилось видео со спасенным оленем в поселке Антоновка Херсонской области. Этот населенный пункт значительно пострадал от подрыва Каховской ГЭС и из него сейчас эвакуируют людей.

Многие уличные животные также оказались к настоящей ловушке в результате затопления.

В то же время бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк опубликовал фотографии с Новой Каховки, на которых видно, что город постепенно уходит под воду.

В местных пабликах в социальных сетях также публикуют множество фотографий и видео, свидетельствующих о серьезной катастрофе в Херсонской области из-за затопления.

Так сейчас выглядит центр города Новая Каховка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию на Херсонщине. В области объявлена эвакуация. Глава Херсонской ОВА детально рассказал, из каких районов и куда будут эвакуировать местных жителей.