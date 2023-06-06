Нова Каховка йде під воду: у центрі міста вже плавають лебеді (відео)

У мережі показали, що зараз відбувається у центрі Нової Каховки

Центр Нової Каховки після нічного підриву гідроелектростанції буквально перетворився на озеро. Рівень води здійнявся вже на десять метрів.

Відповідне відео було опубліковано у популярному Telegram-каналі України "Лачен пише", автором якого є громадський діяч та волонтер Ігор Лаченков.

На кадрах видно, що вода зараз досягає рівня ручки дверей в адміністративному будинку. Тим часом повз нього центром затопленого міста вже пропливають лебеді.

Також у мережі з’явилося відео із врятованим оленем у селищі Антонівка Херсонської області. Цей населений пункт значно постраждав від підриву Каховської ГЕС і зараз евакуюють людей.

Багато вуличних тварин також опинилися до справжньої пастки внаслідок затоплення.

Водночас бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк опублікував фотографії з Нової Каховки, на яких видно, що місто поступово йде під воду.

У місцевих пабліках у соціальних мережах також публікують безліч фотографій та відео, що свідчать про серйозну катастрофу на Херсонщині через затоплення.

Так зараз виглядає центр міста Нова Каховка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині. В області оголошено евакуацію. Глава Херсонської ОВ детально розповів, з яких районів і куди евакуюватимуть місцевих жителів.