Підрив Каховської ГЕС: окупанти оцінили ризики для Криму

аксьонов побоюється, що Північно-Кримський канал буде меліти

У ніч проти 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, затоплення загрожує 80 населеним пунктам. Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Це загрожує страшними екологічними, економічними та техногенними наслідками, зокрема припиненням водопостачання окупованого Криму. Тим часом окупаційна "влада" півострова вдає, що все "під контролем".

Так званий "глава" Криму сергій аксьонов заявив, що загрози підтоплення в Криму у зв’язку з підривом Каховської ГЕС, немає.

"Однак є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме. Нині запаси води в каналі – близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, наразі мають близько 80% наповнення". Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", — написав він.

Аксьонов додав, що динаміка та "можливі ризики" будуть зрозумілі "найближчими днями".

Зазначимо, українські експерти вважають, що підрив окупантами Каховської ГЕС, з їхнього боку практично "постріл собі в ногу", оскільки постачання води до Криму знову припиниться. У зв’язку з цим постає питання, чи збираються окупанти залишатися в Криму взагалі, чи вже впевнені, що доведеться залишити півострів і тому намагаються максимально нашкодити.

Як повідомляв "Телеграф", в "Укргідроенерго" заявили, що внаслідок підриву Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Вибухівка здетонувала всередині машинного залу станції, що свідчить про продуманий характер злочинних дій ворога.