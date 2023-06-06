Що з Запорізькою АЕС після підриву дамби. МАГАТЕ зробило заяву

В організації не побачили "безпосереднього ризику" для ЗАЕС

Після того, як росіяни вночі підірвали Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його експерти "уважно стежать за ситуацією".

На сторінці МАГАТЕ у Twitter також йдеться, що на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення про пошкодження Каховської дамби в Україні; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки", — кажуть в організації.

Запорізька атомна електростанція перебуває північніше по Дніпру від підірваної сьогодні Каховської ГЕС, вона окупована росіянами. "Енергоатом" пояснював, що вода з Каховського водосховища потрібна для того, щоб ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки. І рівень цієї води падає.

Місто Енергодар, де розташована АЕС, (вище по карті) та Каховська ГЕС (нижче)

Раніше голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає зі швидкістю близько 15 см за годину.

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео, що відбувається на Каховській ГЕС після підриву: водосховище швидко "бідніє". Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.