Что с Запорожской АЭС после подрыва дамбы. МАГАТЭ сделало заявление

В организации не увидели "непосредственного риска" для ЗАЭС

После того, как россияне ночью взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией".

На странице МАГАТЭ в Twitter также говорится, что на станции нет непосредственного риска для ядерной безопасности.

"МАГАТЭ известно о сообщениях о повреждении Каховской дамбы в Украине; эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; на станции нет непосредственного риска для ядерной безопасности", — говорят в организации.

Запорожская атомная электростанция находится севернее по Днепру от взорванной сегодня Каховской ГЭС, она оккупирована россиянами. "Энергоатом" объяснял, что вода из Каховского водохранилища нужна для того, чтобы ЗАЭС получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности. И уровень этой воды падает.

Город Энергодар, где расположена АЭС (выше по карте) и Каховская ГЭС (ниже)

Так, ранее глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вода в Каховском водохранилище стремительно падает со скоростью около 15 см в час.

Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео происходящего на Каховской ГЭС после подрыва: водохранилище быстро "беднеет". Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. У некоторых уже начался процесс эвакуации.