Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты оценили риски для Крыма

аксенов опасается, что Северо-Крымский канал будет мелеть

В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, затопление грозит 80 населенным пунктам. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Это грозит страшными экологическими, экономическими и техногенными последствиями, в том числе прекращением водоснабжения оккупированного Крыма. Тем временем оккупационные "власти" полуострова делают вид, что все "под контролем".

Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму в связи с подрывом Каховской ГЭС, нет.

"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", — написал он.

Аксенов добавил, что динамика и "возможные риски" будут понятны "в ближайшие дни".

Отметим, украинские эксперты считают, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС, с их стороны практически "выстрел себе в ногу", так как поставки воды в Крым снова прекратятся. В связи с этим возникает вопрос, собираются ли оккупанты оставаться в Крыму вообще, либо уже уверены, что придется покинуть полуостров и потому стараются максимально навредить.

Как сообщал "Телеграф", в "Укргидроэнерго" заявили, что в результате подрыва Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Взрывчатка сдетонировала внутри машинного зала станции, что свидетельствует о продуманном характере преступных действий врага.