Готувалися заздалегідь: яке рішення прийняла росія за тиждень до підриву Каховської ГЕС

31 травня у росії було підписано важливий документ

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада дала дозвіл не розслідувати аварії на небезпечних об’єктах, що сталися внаслідок воєнних дій. Зокрема це стосується й тимчасово окупованих росією територій.

Про це пише The Insider, посилаючись на відповідну ухвалу від 30 травня, що було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф.

Цей документ був підписаний головою російського уряду Михайлом Мішустіним і набув чинності в середу, 31 травня.

"До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об’єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок військових дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться", — повідомляється в документі.

Крім того, в ньому є пункти про те, що в період з 1 вересня 2023 року до 1 березня 2024 року на територіях так званих "ДНР/ЛНР", а також у Запорізькій та Херсонській області, що зараз під тимчасовою окупацією, не застосовується частина пунктів російського закону "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі показали фото та відео наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Місто Нова Каховка вже починає йти під воду, у центрі вже плавають лебеді.