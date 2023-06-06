Одну сторону підтоплює, а іншу сушить: у містах України падає рівень води через підрив ГЕС (фото, відео)

Вгору за течією від Каховської ГЕС йде вода

Після підриву росіянами Каховської ГЕС по одну з її сторін рівень води стрімко прибуває, погрожуючи затопленням населених пунктів, а з іншого — також стрімко, але вже відходить. Обмелення берегової зони помічені вже у кількох областях.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, наприклад, у сусідній від Херсонської Запорізькій області берегова лінія змістилася вже на кілька метрів. Мешканці Запоріжжя повідомляють, що вода йде стрімко і лише продовжує йти. На опублікованих нижче фото можна побачити, як швидко змінюється рівень води.

Як пишуть місцеві жителі, ліворуч кадр, зроблений учора (6 червня) о 18 годині, праворуч — сьогодні о 10 ранку. Вода відійшла і продовжує йти.

За даними місцевих ЗМІ, вода у міста відійшла вже приблизно на 10 метрів.

Тим часом ще вище за течією аналогічна ситуація відбувається у Дніпрі та Черкасах. На фото та відео "Телеграфа" з другого населеного пункту можна побачити, як швидко йде вода. За лічені години річка у цих містах обміліла на кілька метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які наслідки можуть бути для екології після підриву Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли про те, яка ситуація зараз на Каховській ГЕС.