Одну сторону подтапливает, а другую сушит: в городах Украины падает уровень воды из-за подрыва ГЭС (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вверх по течению от Каховской ГЭС уходит вода
После подрыва россиянами Каховской ГЭС по одну из её сторон уровень воды стремительно прибывает, угрожая затоплением населенных пунктов, а по другую — также стремительно, но уже убывает. Обмеления береговой зоны замечены уже в нескольких областях.
Об этом сообщает "Телеграф".
Так, например в соседней от Херсонской Запорожской области береговая линия сместилась уже на несколько метров. Жители Запорожья сообщают, что вода уходит стремительно и только продолжает уходить. На опубликованных ниже фотографиях можно увидеть, как быстро меняется уровень воды.
Как пишут местные жители, слева кадр, сделанный вчера (6 июня) в 18 часов, справа — сегодня в 10 утра. Вода отошла и продолжает уходить.
По данным местных СМИ, вода в города отошла уже приблизительно на 10 метров.
Тем временем еще выше по течению аналогичная ситуация происходит в Днепре и Черкассах. На фото и видео "Телеграфа" из второго населенного пункта можно увидеть, как быстро уходит вода. За считанные часы река в этих городах обмелела на несколько метров.
Напомним, ранее мы писали о том, какие последствия могут быть для экологии после подрыва Каховской ГЭС.
Также мы сообщали о том, какая ситуация сейчас на Каховской ГЭС.