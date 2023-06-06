Одну сторону подтапливает, а другую сушит: в городах Украины падает уровень воды из-за подрыва ГЭС (фото, видео)

Вверх по течению от Каховской ГЭС уходит вода

После подрыва россиянами Каховской ГЭС по одну из её сторон уровень воды стремительно прибывает, угрожая затоплением населенных пунктов, а по другую — также стремительно, но уже убывает. Обмеления береговой зоны замечены уже в нескольких областях.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, например в соседней от Херсонской Запорожской области береговая линия сместилась уже на несколько метров. Жители Запорожья сообщают, что вода уходит стремительно и только продолжает уходить. На опубликованных ниже фотографиях можно увидеть, как быстро меняется уровень воды.

Как пишут местные жители, слева кадр, сделанный вчера (6 июня) в 18 часов, справа — сегодня в 10 утра. Вода отошла и продолжает уходить.

По данным местных СМИ, вода в города отошла уже приблизительно на 10 метров.

Тем временем еще выше по течению аналогичная ситуация происходит в Днепре и Черкассах. На фото и видео "Телеграфа" из второго населенного пункта можно увидеть, как быстро уходит вода. За считанные часы река в этих городах обмелела на несколько метров.

Напомним, ранее мы писали о том, какие последствия могут быть для экологии после подрыва Каховской ГЭС.

Также мы сообщали о том, какая ситуация сейчас на Каховской ГЭС.