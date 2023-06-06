Их методы не меняются: подорвав Каховскую ГЭС, россия повторила преступление 80-летней давности

россияне не впервые в истории подрывают ГЭС — в 1941 году они таким образом убили десятки тысяч людей

В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, затопление грозит 80 населенным пунктам, ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Это грозит страшными экологическими, экономическими и техногенными последствиями, но прежде всего угрожает жизни людей. Не впервые в истории россияне устраивают такую катастрофу, не считаясь с человеческими жертвами — 18 августа 1941-го советская армия взорвала ДнепроГЭС, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья и солдат своей же армии.

На аналогию обратил внимание советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, также ее отметил и бывший спикер ТКГ Алексей Арестович.

Геращенко опубликовал красноречивые фото событий более 80-летней давности и сегодняшнего дня. Обе катастрофы — дело рук россии.

"Прошло более 80 лет, а террористические методы никуда не делись", — подписал он кадры.

Напомним, в 1941 году в Запорожье советские войска, отступая под натиском гитлеровских войск взорвали плотину ДнепроГЭСа — крупнейшей гидроэлектростанции в Европе. В результате огромная тридцатиметровая волна накрыла нижнюю часть Хортицы и южные районы города. Тогда в днепровских водах, по разным оценкам, могло погибнуть от 20 до 100 тысяч человек. Преимущественно это были мирные жители и советские солдаты, которые переправлялись на левый берег Днепра.

На Нюрнбергском процессе представители СССР пытались убедить мировое сообщество в том, что подрыв ДнепроГЭСа в 1941 осуществили нацисты, пытаясь переложить на них ответственность за это преступление. Однако это им не удалось. Много лет коммунистическая власть замалчивала страшные последствия той трагедии. Только 18 августа 2013 года в Запорожье установили памятный крест в память о погибших.

Как сообщал "Телеграф", из-за разрушения россиянами Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов. Также это грозит ужасными экологическими, экономическими и техногенными последствиями.