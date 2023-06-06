Военное преступление. Запад грозит трибуналом подрывникам Каховской ГЭС

В мире шокированы безрассудным подрывом плотины

Западные лидеры гневно отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области, уже затопившей окрестные села.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель шокирован подрывом гидроэлектростанции, он назвал действия россиян военным преступлением:

"Шокирован беспрецедентным обстрелом дамбы Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем россию и ее марионеток к ответственности", — заявил он.

Шарль Мишель назвал подрыв дамбы военным преступлением

Он поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложит увеличить помощь затопленным районам.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в Twitter, что лица, совершившие военное преступление, должны ответить перед специальным трибуналом.

"Мы осуждаем умышленное уничтожение россией Каховской ГЭС в Украине. Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей", — пишет глава МИД Эстонии.

Эстония требует трибунала для военных преступников

Организация Объединенных Наций после скандала с постом о праздновании Дня русского языка после подрыва ГЭС решила исправиться и опубликовала свою реакцию на преступление россиян. Там подчеркивают, что мирные жители – это не военная цель.

"Разрушение Каховской плотины подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без крова и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Мирные жители и гражданская инфраструктура — не цель", — заявляют в ООН.

ООН пишет, что мирные жители – это не военная цель

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в Twitter назвала преступным и безрассудным разрушение россиянами Каховской ГЭС.

Президент Молдовы Мая Санду осудила разрушение дамбы и предложила помощь.

"Я решительно осуждаю разрушение дамбы Новой Каховки сегодня утром. Приступы россии на критическую инфраструктуру являются военными преступлениями. Президент Зеленский, мы готовы оказать помощь в ответ на наводнения и поддержать усилия по смягчению последствий", — написала Санду.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который сейчас находится в Украине, обвинил в разрушении дамбы россиян, передает Reuters.

"Я слышал сообщения о взрыве на дамбе и риске наводнения. Еще слишком рано делать какую-то оценку деталей. Но стоит помнить, что единственной причиной, почему это вообще является проблемой, является неспровоцированное полномасштабное вторжение россии в Украину", – сказал он.

Клеверли добавил, что лучшее, что может сделать россия сейчас, это немедленно вывести свои войска.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter назвал подрыв ГЭС примером жестокости войны россии в Украине.

"Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный вред окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны россии в Украине ", — написал Столтенберг.

Столтенберг заявил, что подрыв ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей

Согласно Женевским конвенциям подрыв дамб и атомных электростанций является военным преступлением, это прописано в статье 56. Нападение на эти объекты может нанести серьезные потери среди гражданского населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсонской области продолжается массовая эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов.