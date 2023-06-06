Воєнний злочин. Захід погрожує трибуналом підривникам Каховської ГЕС

У світі шоковані безрозсудним підривом греблі

Західні лідери гнівно відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС в Херсонській області, яка вже затопила навколишні села.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель шокований підривом гідроелектростанції, він назвав дії росіян воєнним злочином:

"Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності", — заявив він.

Шарль Мішель назвав підрив греблі воєнним злочином

Він порушить це питання на червневому саміті ЄС та запропонує збільшити допомогу затопленим районам.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав у Twitter, що особи, які вчинили воєнний злочин, повинні відповісти перед спеціальним трибуналом.

"Ми засуджуємо навмисне знищення росією Каховської ГЕС в Україні. Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей", — пише голова МЗС Естонії.

Естонія вимагає трибуналу для воєнних злочинців

Організація Об'єднаних Націй після сьогоднішнього скандалу з постом про святкування Дня російської мови після підриву ГЕС вирішила виправитися та опублікувала свою реакцію на злочин росіян. Там наголошують, що мирні жителі — це не воєнна ціль.

"Руйнування Каховської греблі наражає на небезпеку тисячі мирних жителів, багато з яких залишилися без даху над головою і гостро потребують гуманітарної допомоги. Мирні жителі та громадянська інфраструктура — не мета", — заявляють в ООН.

ООН пише, що що мирні жителі — це не воєнна ціль

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у Twitter назвала злочинним та безрозсудним руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Президент Молдови Мая Санду засудила руйнування дамби та запропонувала допомогу.

"Я рішуче засуджую руйнування дамби Нової Каховки сьогодні вранці. Напади росії на критичну інфраструктуру є воєнними злочинами. Президенте Зеленський, ми готові надати допомогу у відповідь на повені та підтримати зусилля з пом’якшення наслідків", — написала Санду.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який зараз перебуває в Україні, звинуватив у руйнуванні дамби росіян, передає Reuters.

"Я чув повідомлення про вибух на дамбі та ризик повені. Ще занадто рано робити якусь оцінку деталей. Але варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому це взагалі є проблемою, є неспровоковане повномасштабне вторгнення росії в Україну", – сказав він.

Клеверлі додав, що найкраще, що може зробити росія зараз, це негайно вивести свої війська.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Twitter назвав підрив ГЕС прикладом жорстокості війни росії в Україні.

"Руйнування Каховської греблі сьогодні наражає на ризик тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни росії в Україні", — написав Столтенберг.

Столтенберг заявив, що підрив ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів

Відповідно до Женевських конвенцій підрив дамб та атомних електростанцій є воєнним злочином, це прописано у статті 56. Напад на ці об'єкти може завдати серйозних втрат серед цивільного населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Херсонщині продовжується масова евакуація жителей підтоплених населених пунктів.