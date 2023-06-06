Сравнимо с ядерным ударом: последствия от подрыва Каховской ГЭС оценили в килотоннах

Факторы разрушения практически идентичны ядерному взрыву

Разрушение Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области по экологическим и экономическим последствиям можно прировнять удару тактическим ядерным оружием 5-10 килотонн.

Такое мнение выразили OSINT-исследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm.

По их словам, факторы разрушения практически идентичны ядерному взрыву, за исключением радиационного загрязнения. К ним относится:

эвакуация населения, разрушение компаний и объектов с вредными и ядовитыми веществами (хлор, аммиак, нефтепродукты и т.д);

разрушение объектов электро- и водоснабжения, канализации, а также коллапс медицинской и продуктовой логистики;

загрязнение части акватории Черного моря и другие последствия.

Исследователи подчеркнули, что действия по разрушению дамб согласно Женевской конвенции являются военным преступлением. Они также могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения.

Напомним, что генерал Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ход контрнаступления Вооруженных сил Украины.