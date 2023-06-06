Крым станет ловушкой для врага? Генерал оценил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на украинское наступление

Оккупанты понимают, что их укрепления на юге и в Крыму — неэффективны против новейшего вооружения ВСУ

Подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, произведенный ранним утром 6 июня, "подорвал" и информационное пространство этого дня. Среди основных версий очередного военного преступления оккупантов в Херсонской области называют попытку если не сорвать, то хотя бы затормозить контрнаступление украинских Сил обороны.

Почему кремль решился на такой шаг и насколько он поможет сдержать натиск ВСУ, "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005—2010 гг.) Николай Маломуж.

"Россияне используют все ресурсы для проведения наступательных операций по многим секторам. В Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Пытаются демонстрировать активность, понимая, что мы можем наступать и на этих направлениях. Ранее они активно окапывались на юге, особенно в Запорожской области. И, похоже, получив развединформацию, что мы намерены атаковать именно на южном направлении, кремлю так и доложили: мол, Украина готова к стратегическим наступательным операциям на Запорожчине и Херсонщине", — говорит Николай Маломуж.

По его мнению, для рф захваченный с 2022-го юг даже важнее востока Украины.

"Восток соединен с россией границей, есть возможности подтаскивать подкрепление. А если Украина отобьет материковый юг – это перерезание сухопутного коридора в Крым, выход Украины к Азовскому морю. И самое главное – возможность захода ВСУ собственно в Крым", – поясняет генерал армии.

Он считает: выйдя на такие рубежи, мы легко можем уничтожить не только Крымский мост, но и Черноморский флот – дальнобойными ракетами, беспилотниками, другими средствами. Именно поэтому, акцентирует эксперт, россияне перебазируют свои корабли из оккупированного Севастополя собственно в рф.

"Они боятся, что Крым, если мы обрубим сухопутный коридор и отправим на свидание с крейсером "Москва" Крымский мост, станет для оккупантов ловушкой", – подчеркивает генерал. – Оценивая такие угрозы, россияне и пошли на уничтожение Каховской ГЭС. Да, они понастроили в Крыму и на материковой части захваченного украинского юга разного рода укрепления. Но, похоже, понимают, что те неэффективны против новейшего вооружения, полученного ВСУ. Против тактики не лобовых атак, а проведения диверсионных, специальных операций. Ударов с неожиданных сторон. Территории громадные, поле для маневра – есть".

Всё, что может этому противопоставить рф, у которой даже с комплектацией личного состава возникают проблемы, это проведение глобальных террористических действий, считает эксперт. Таким, по его словам, стал подрыв Каховской ГЭС, либо может стать катастрофа на Запорожской АЭС или применение ядерного оружия.

"Это последние козыри стратегического характера, которые остались у путина. И один он уже использовал. Демонстрируя готовность ставить не только Украину, но и регион, мир в целом на грань мощнейших катастроф, а то и – уничтожения", – говорит генерал.

Подорвав Каховскую ГЭС, продолжает Николай Маломуж, россияне рассчитывали перекрыть ВСУ пути наступательных операций по всему южному направлению. И если не сорвать, то затормозить этот процесс, успев переместить свои войска, создавая более мощную оборону или даже предпосылки для своего контрнаступления.

"Глобально это нас, конечно, не остановит, – уверен эксперт. – В тактическом плане – да, создаются определенные проблемы для наступления. Хоть мы имеем и секторы суши, где можем продвигаться. И возможность форсировать Днепр в определенных местах. Тем более что россияне этим терактом создали проблемы не только нам, но и себе. Ведь подтопили в ряде районов все свои ранее созданные укрепления, отдельные острова. Скорее всего, в традиционном для россиян стиле, дав команду солдатам – не отходить, держать оборону. И вряд ли предупредив о грядущей "большой воде". Фактически, отрезав их от основных сил, от поставки боеприпасов, боевой техники, если в том районе начнутся боевые действия".

Тем самым, отмечает экс-глава Внешней разведки, наши силы спецопераций получают возможность для продуктивной работы в таких отдельных укрепрайонах, лишенных коммуникации с основными вооруженными силами рф.

"Мы можем их эффективно уничтожать, – уверен Николай Маломуж. – Тем более что наверняка готовились к тому, что россияне подорвут ГЭС, просчитывали свои шаги на такой случай. На несколько дней россияне, возможно, процесс нашего наступления затормозили. Но глобально ничего не меняется. Мы готовы к таким действиям, вода постепенно спадет (через 4—5 дней). Восстановится возможность наступления в других секторах. Так что существенно страна-агрессор ничего не изменила. Лишь в очередной раз подтвердила миру, что она – еще и страна-террорист. Со всеми вытекающими…"