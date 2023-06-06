Враг наступает на пяти направлениях на востоке Украины: свежие карты боев в Украине

Украинские силы ведут наступательные операции на восточном фронте в районе Бахмута

Российские оккупанты наступают на 5 направлениях, почти везде — без успеха. Местами украинские силы переходят в контрнаступление и ощутимо продвинулись на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

По данным Генштаба Украины, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Российская армия едет наступательные действия на пяти направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась пересечь границу с территорией Украины у Зеленого (34 км на северо-восток от Харькова).

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского и Белогоровки.

Карта боев в районе Луганской области

Донецкая область

5 июня украинские войска продвинулись на севере и юго-западе от Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы ведут наступательные операции на восточном фронте в районе Бахмута и продвинулись на 200-1600 метров в направлении Орехово-Василовка, а также от 100 до 700 метров возле Ивановского и Клищиевки.

Карта боев в районе Донецкой области

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские механизированные силы также продвинулись от 300 метров до одного километра в направлении Железнянского и Богдановки.

Карта боев в районе Бахмута

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что украинские войска захватили неопределенную часть Берховки и раскритиковал российское военное командование за уход российских войск с Берховского водохранилища.

Генштаб Украины сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Невельского и Марьинки. Российские источники заявляли, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Опытного и Водяного.

Южные области

За сутки 5 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей и достигли ограниченных тактических успехов. Как видно на геолокационных кадрах, украинские воины, вероятно, продвинулись юго-западнее Великой Новоселки и в пределах 1,5 км северо-западнее Сторожевого.

Ситуация в Запорожской области на карте

Украинские войска продолжают обстреливать тыловые позиции россии на юге Украины. Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы уничтожили 18 российских зенитных установок и 5 складов боеприпасов.

Ситуация в Хекрсонской и Николаевской области на карте

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв на Каховской гидроэлектростанции. Масштабы разрушения еще уточняются, однако известно, что подрыв Каховской ГЭС может послужить причиной подтопления отдельных районов Херсонщины.