Підрив Каховської ГЕС вб'є тварин, виселить людей, отруїть екологію та знищить заводи. Усі наслідки

МЗС назвало підрив ГЕС найбільшою техногенною катастрофою Європи за десятиріччя

Критична Каховська ГЕС була підірвана вночі 6 червня, після чого на півдні країни вода почала змивати навколишні міста. Росіяни підірвали машинну залу ГЕС — таким чином станцію повністю зруйновано зсередини. Вона відновленню не підлягає і повністю пішла під воду.

"Радіо Свобода" показало супутникові знімки ГЕС до (нижнє фото) та після підриву (верхнє фото)

Каховська ГЕС виконувала ряд критичних завдань, які тепер стали проблемою: річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення засушливих районів півдня, навігацію від Херсона до Запоріжжя, через гідровузол проходять стратегічні автомобільний і залізничний мостові переходи. "Телеграф" пояснює всі наслідки від підриву детальніше:

Кривий Ріг одразу відчув проблеми водою

Кривий Ріг на 70% залежить від подачі води з Каховського водосховища через водосховище "Південне", а 30% міста (Центрально-Міський, частково — Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) отримує воду від Карачунів.

Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул каже, що зараз ситуація дуже складна, але контрольована. Вілкул пояснив, що ризик розуміли ще рік тому і встигли підготувати "план-Б". Він каже, що вода буде, але просить на 30% знизити її споживання у тих районах, які отримують воду з Каховки.

Тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку — вода діставатиме лише до перших поверхів. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 ранку до 12:00 дня.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак каже, що Кривий Ріг має резерв водопостачання шляхом максимального наповнення Південного та Карачунівського водосховищ. Нікопольщина та Криворіжжя забезпечені спецтехнікою для підвозу води.

Тимчасом у магазинах розібрали великі баклажки з водою.

Проблеми з водою можуть виникнути в інших містах регіону, каже заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Адже перед ГЕС вода йшла у два канали: Каховський магістральний та Північно-Кримський. Це не тільки зрошення наших земель, а і вода для цивільних.

Також є питання по рівню ґрунтових вод, адже свердловини використовуються для забору питної води.

Потоп у десятках міст і сіл

Президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW, директорка Офісу сталих рішень Людмила Циганок розповіла "Телеграфу", що внаслідок спуску майже 18 кубічних кілометрів водосховища відбудеться затоплення більш як 3 тисяч квадратних кілометрів суходолу, що поховає під водою 14 населених пунктів.

Своєю чергою голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін більш песимістичний — він стверджує, що у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Вже повністю або частково затоплені: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсон. Лівий берег Херсона постраждав значно більше, оскільки він знаходиться нижче за правий.

Шведські інженери змоделювали прорив греблі ще у жовтні. Згідно з цими прогнозами, найважчими будуть наслідки повені випадуть на лівий берег Дніпра. Хвиля висотою 4-5 метрів вдарить по Антонівському мосту у Херсоні приблизно через 19 годин після прориву, Херсон в основному не буде затоплений, повінь зачепить лише порт і район доків, будуть затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. Через 50 годин після прориву має повністю затопити Кінбурнську косу.

Мапа населених пунктів у зоні ризику повені

Криза з переселенцями

Херсонцям, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова радять направлятися безпечні райони, їх перелік — тут. З Херсона станом на цю мить евакуювали понад 800 людей, з Тягинки – 20. Людей вивозять до Миколаєва, у Кривий Ріг, до Кропивницького, Хмельницького, Одеси, Коблево та Києва.

Президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW, директорка Офісу сталих рішень Людмила Циганок розповіла "Телеграфу", що це може спричинити гуманітарну кризу: кількасот тисяч відселених та до півтора мільйона кліматичних біженців. Це величезна проблема і природне навантаження на ті регіони, куди відбудеться переселення.

Природоохоронний інженер Максим Сорока попереджає, що Україна має підготуватися до прийому приблизно 400 тисяч переселенців. А в довгостроковій перспективі це буде 1,5 мільйона кліматичних біженців.

Загинуть тварини

Через руйнування ГЕС життя тварин та унікальна екосистема Херсонської області опинилися під загрозою. Кандидат біологічних наук Михайло Русін у Facebook пише, що вибух Каховської дамби може призвести до знищення основної світової популяції степових мишей Нордмана. Просто за кілька днів може загинути 70% всього виду.

Під загрозою зникнення 70% популяції степових мишей Нордмана

В окупованій Новій Каховці після підриву російськими військами Каховської ГЕС затопило зоопарку у "Казковій діброві". Усі тварини загинули, крім лебедів та качок. До трагедії тут проживали близько 300 тварин — мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи.

Тварини і рослини НПП "Нижньодніпровський" – також під загрозою.

Тимчасом команда UAnimals виїхала на евакуацію тварин, постраждалих через підрив Каховської ГЕС. Рятують домашніх тварин БФ "Київські хвостики" разом із фондом Ukrainian Army Aid Foundation "Vivakot". Волонтери забирають тварин та шукають тимчасові оселі для них.

Аграрка під загрозою

Українське зерно тепер має ще одну перешкоду — Каховська ГЕС зрошувала поля, відповідно, зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Кандидат технічних наук, природоохоронний інженер Максим Сорока вважає, що потрібно готуватися до голоду.

"Ми маємо готуватися до голоду і перебудування великої частини економіки народного господарства України", — каже Сорока.

Відбудеться заболочення осушених земель, деградація ґрунтів, замулення. На частині земель можливе опустелювання, руйнування рослинного покриву.

Окрім того, вже опинився під водою розвантажувальний термінал компанії "Нібулон" на території селища Козацьке Херсонської області.

У воді плавають тисячі мін

Як уже повідомляв "Телеграф", лівий і правий береги Дніпра заміновані, тож можливий ефект детонації та вимивання "плаваючих" мін на довгі роки. Десятки водоплавних і навколоводних птахів залишилися без водно-болотних угідь.

Ці російські міни вже почали вибухати, повідомляє журналіст Костянтин Риженко:

росіяни також примудрилися затопити свої позиції на першій лінії оборони на лівому березі Херсонщини — ці зони були нашпиговані різноманітними вибухонебезпечними боєприпасами. Міноборони попереджає про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів, оскільки ворожі міни можуть бути знесені течією.

Отруйні речовини потраплять у Дніпро

Хімікати, сміття, нафтопродукти — забруднення піде у Дніпровсько-Бузький лиман та Чорне море, розповідала Людмила Циганок. Відповідно, нищиться вся причорноморська екосистема.

У Дніпро вже потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн, повідомили в Офісі президента. Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що рф підірвала бомбу масового екологічного ураження.

"Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі", — сказав президент.

На думку OSINT-дослідників InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн. Відбудеться руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти).

Окрім того, кандидат технічних наук, природоохоронний інженер Максим Сорока пояснював "Телеграфу", що треба готуватися до санітарної проблеми. Він нагадав історію з Маріуполем, коли там була холера, тепер це все може статися з Херсонщиною.

"Оголене "корито" водосховища — це зона пиловиділення та зона загиблих тварин, які будуть розкладатися під палким літнім сонцем", — казав Сорока.

Екологічні наслідки на цьому не завершуються, бо ми можемо отримати нову пустелю, бо відкриється піщане дно, а значить купа кліматичних наслідків – пилові бурі, підйом температури в регіоні, ризик посухи на полях центру і півдня України, прогнозує Людмила Циганок.

Десятки заводів зупиняться

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові, розповів експерт з урбаністики Віталій Селик. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки (якщо не сотні) крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів.

Відповідно населення масово виїде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність води і робочих місць.

Крим тепер остаточно без води

Наступні десять років у Криму будуть проблеми з водою. Політичний та військовий оглядач Олексій Арестович звернув увагу на те, що позбавлення Криму значного обсягу води внаслідок цього підриву — ставить питання вже про те — чи розглядають росіяни серйозно утримання півострова.

"Про тактику випаленої землі, коли вони, готуючись до відходу, знищують великі інфраструктурні об’єкти і творять екоцид, я й не говорю — надто очевидно. Це ще один доказ того, що не просто жодного путінського солдата не повинно залишитися на нашій землі — путінська система управління рф, має бути повністю позбавлена можливості шкодити нам і через кордон після відходу всіх її військ", — пише Арестович.

Значення для контрнаступу

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що командування завчасно передбачало сценарій підриву ГЕС,тому це не завадить наступу.

"Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", — каже Наєв.

Сергій Наєв каже, що сценарій підриву ГЕС врахували давно при плануванні наступу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що підрив ГЕС внесе корективи у контрнаступ, але стратегічно це нічого не змінить

"Я думаю, що корективи в будь-якому випадку будуть внесені, але вони завжди вносяться під час масштабних дій. Корективи вносяться від зміни ситуації по лінії фронту та окупованих територіях. Відповідно, сценарні стратегії коригуються", — сказав він.

Генерал Микола Маломуж розповів "Телеграфу", що росіяни підірвали ГЕС через страх наступу ЗСУ на Запорожжі та Херсонщині. Якщо Україна відіб’є материковий південь – це перерже сухопутний коридору до Криму, означатиме вихід України до Азовського моря. І найголовніше – можливість заходу ЗСУ до Криму.

"Оцінюючи такі загрози, росіяни й пішли на знищення Каховської ГЕС. Так, вони набудували в Криму і на материковій частині захопленого українського півдня різного роду укріплення. Але, схоже, розуміють, що ті є неефективними проти новітнього озброєння", — каже Маломуж та не виключає, що росія спекулюватиме ЗАЕС та "ядеркою".

Можливий позитив

Підрив греблі Каховської ГЕС може мати й певні позитивні наслідки для екології, не виключає екологиня Тетяна Лампіка у коментарі "Телеграфу". Серед них — прочистка річки через спуск води, окрім того, до будівництва ГЕС там була унікальна природна зона, луки червонокнижні тварини і рослини:

"Як еколог можу зазначити, що ця ситуація не така вже й погана (якщо аналізувати суто екологічні наслідки). Маю на увазі — прочистка річки, відновлення водойм, які там є навколо, наповнення Чорного моря річною водою, віднова того, що там було до того, як будували цю ГЕС", — каже екологиня.

Лампіка погоджується з думкою професора Аркадія Шапаря, який був прихильником теорії відновлення водних ресурсів України в контексті зневоднення/зникнення річок. Шапарь наполягав на необхідності спуску води з водосховищ.

"Тобто, тільки шляхом цього ми зможемо відновити природне водопостачання в усіх українських річках. Тому я закликаю розділяти ці речі (загибель тварин і страждання людей та питання екології). З екологічної точки зору спуск води — не так вже й погано. Затоплення Херсона можливе, якщо вода не буде швидко уходити. Ми ж розуміємо, що за майже 70 років (Каховську ГЕС запустили 1956 року. — Ред.) люди забудували на берегах все, що можна було забудувати, і вода не може спокійно вийти в Чорне море", — зазначає експертка.

Однак Тетяна Лампіка вважає, що в Херсонській області вода буде затримуватися максимально довго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що катастрофа, спричинена підривом Каховської гідроелектростанції, близько місяця безпосередньо не впливатиме на стабільну роботу і безпеку Запорізької АЕС. Але потім можуть виникнути техногенні ризики через дефіцит дніпровської води.