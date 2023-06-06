Півтора мільйони біженців і нова пустеля: топ-12 екологічних і гуманітарних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС

Влаштований окупантами екоцид призведе до утворення нової пустелі, пилових бур, підйому температури в регіоні та посух у центрі й на півдні України.

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС – це, за всім ознаками, екоцид. Про це президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW, директорка Офісу сталих рішень Людмила Циганок розповіла в коментарі сайту "Телеграф".

Вона назвала 12 основних і вельми критичних наслідків катастрофи, влаштованої окупантами.

Прогноз по біженцях (гуманітарна криза): кількасот тисяч відселених та до півтора мільйона кліматичних біженців! Це величезна проблема і природнє навантаження на ті регіони, куди відбудеться переселення.

Гребля водосховища зруйнована вщент. Тому велика кількість міст переходить у режим нецентралізованого водопостачання в надзвичайних умовах. Крім того Крим, Кривий Ріг та інші міста України на роки залишились без водопостачання дніпровською водою. Миколаїв знову залишиться без води, можливе підтоплення мікрорайону "Намив", руйнування зрошувальних систем.

Зміна "обличчя" регіону – нова екосистема.

Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської і Запорізької областей. Два Кримські канали — без води, зрошувальні системиЗапорізької та Дніпропетровської області також.

Лівий і правий береги Дніпра заміновані, тож можливий ефект детонації та вимивання "плаваючих" мін на довгі роки. Десятки водоплавних і навколоводних птахів залишилися без водно-болотних угідь.

Без достатньої кількості води будуть змушені зупинитись великі промислові підприємства у Марганці, Нікополі, Покрові.

Енергетична система втратила 334,8 МВт потужності Каховської ГЕС, що є достатньо критичним в умовах дефіциту електроенергії.

Хімікати, сміття, нафтопродукти — забруднення піде у Дніпровсько-Бузький лиман та Чорне море – нищиться вся причорноморська екосистема.

Тварини і рослини НПП "Нижньодніпровський" – також під загрозою.

Загибель великої кількості риби, заболочення осушених земель, зміна кліматичного режиму регіону.

Утворення нової пустелі, бо відкриється піщане дно, а отже будуть кліматичні наслідки – пилові бурі, підйом температури в регіоні. Виникає ризик посухи на полях центру і півдня України.

Катастрофа зруйнує домівки майже чотирьох десятків тисяч мешканців, згинуть унікальні ландшафти Дніпровських плавень, але у воду Дніпра, а потім і Чорного моря потраплять токсичні речовини, паливо, мастила, бактерії із чисельних скотомогильників, що призведе до ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ — ЗАБРУДНЕННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ.

Окремо Людмила Циганок торкнулася теми водойми-охолоджувача також окупованої Запорізької АЕС. За її словами, на ЗАЕС є спецконструкції для охолодження, однак їх недостатньо для охолодження шести реакторів, що відключені від живлення власних потреб від української енергомережі, тому працюють у "сплячому" режимі на дизельгенераторі, ресурс якого обмежений днями.

Окрім того, водозабір для охолодження реакторів АЕС також здійснюється із Каховського водосховища, рівень якого різко падає.

"Добре, що прорив греблі відбувся частково і не утворив величезну хвилю, що змітає все на своєму шляху. Тому, затоплення території нижче водосховища відбудеться поступово протягом 4-5 годин", — каже президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW.

Вона припустила, що внаслідок спуску майже 18 кубічних кілометрів водводосховища відбудеться затоплення більш як 3 тисяч квадратних кілометрів суходолу, що поховає під водою 14 населених пунктів.

*Довідка. Екоци́д (від грец. οικος — будинок і лат. caedo — вбиваю) — масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.