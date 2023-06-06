Півтора мільйони біженців і нова пустеля: топ-12 екологічних і гуманітарних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС
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Влаштований окупантами екоцид призведе до утворення нової пустелі, пилових бур, підйому температури в регіоні та посух у центрі й на півдні України.
Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС – це, за всім ознаками, екоцид. Про це президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW, директорка Офісу сталих рішень Людмила Циганок розповіла в коментарі сайту "Телеграф".
Вона назвала 12 основних і вельми критичних наслідків катастрофи, влаштованої окупантами.
- Прогноз по біженцях (гуманітарна криза): кількасот тисяч відселених та до півтора мільйона кліматичних біженців! Це величезна проблема і природнє навантаження на ті регіони, куди відбудеться переселення.
- Гребля водосховища зруйнована вщент. Тому велика кількість міст переходить у режим нецентралізованого водопостачання в надзвичайних умовах. Крім того Крим, Кривий Ріг та інші міста України на роки залишились без водопостачання дніпровською водою. Миколаїв знову залишиться без води, можливе підтоплення мікрорайону "Намив", руйнування зрошувальних систем.
- Зміна "обличчя" регіону – нова екосистема.
- Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської і Запорізької областей. Два Кримські канали — без води, зрошувальні системиЗапорізької та Дніпропетровської області також.
- Лівий і правий береги Дніпра заміновані, тож можливий ефект детонації та вимивання "плаваючих" мін на довгі роки. Десятки водоплавних і навколоводних птахів залишилися без водно-болотних угідь.
- Без достатньої кількості води будуть змушені зупинитись великі промислові підприємства у Марганці, Нікополі, Покрові.
- Енергетична система втратила 334,8 МВт потужності Каховської ГЕС, що є достатньо критичним в умовах дефіциту електроенергії.
- Хімікати, сміття, нафтопродукти — забруднення піде у Дніпровсько-Бузький лиман та Чорне море – нищиться вся причорноморська екосистема.
- Тварини і рослини НПП "Нижньодніпровський" – також під загрозою.
- Загибель великої кількості риби, заболочення осушених земель, зміна кліматичного режиму регіону.
- Утворення нової пустелі, бо відкриється піщане дно, а отже будуть кліматичні наслідки – пилові бурі, підйом температури в регіоні. Виникає ризик посухи на полях центру і півдня України.
- Катастрофа зруйнує домівки майже чотирьох десятків тисяч мешканців, згинуть унікальні ландшафти Дніпровських плавень, але у воду Дніпра, а потім і Чорного моря потраплять токсичні речовини, паливо, мастила, бактерії із чисельних скотомогильників, що призведе до ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ — ЗАБРУДНЕННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ.
Окремо Людмила Циганок торкнулася теми водойми-охолоджувача також окупованої Запорізької АЕС. За її словами, на ЗАЕС є спецконструкції для охолодження, однак їх недостатньо для охолодження шести реакторів, що відключені від живлення власних потреб від української енергомережі, тому працюють у "сплячому" режимі на дизельгенераторі, ресурс якого обмежений днями.
Окрім того, водозабір для охолодження реакторів АЕС також здійснюється із Каховського водосховища, рівень якого різко падає.
"Добре, що прорив греблі відбувся частково і не утворив величезну хвилю, що змітає все на своєму шляху. Тому, затоплення території нижче водосховища відбудеться поступово протягом 4-5 годин", — каже президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW.
Вона припустила, що внаслідок спуску майже 18 кубічних кілометрів водводосховища відбудеться затоплення більш як 3 тисяч квадратних кілометрів суходолу, що поховає під водою 14 населених пунктів.
*Довідка. Екоци́д (від грец. οικος — будинок і лат. caedo — вбиваю) — масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.