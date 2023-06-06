Полтора миллиона беженцев и новая пустыня: топ-12 экологических и гуманитарных последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС

Устроенный оккупантами экоцид приведет к образованию новой пустыни, пылевых бурь, подъему температуры в регионе и засух в центре и на юге Украины.

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС – это по всем признакам экоцид. Об этом президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, директор Офиса постоянных решений Людмила Цыганок рассказала в комментарии сайту "Телеграф".

Она назвала 12 основных и весьма критичных последствий катастрофы, устроенной оккупантами.

Прогноз по беженцам (гуманитарный кризис): несколько тысяч отселенных и до полутора миллионов климатических беженцев! Это огромная проблема и естественная нагрузка на регионы, куда произойдет переселение.

Плотина водохранилища разрушена до основания. Поэтому множество городов переходит в режим нецентрализованного водоснабжения в чрезвычайных условиях. Кроме того, Крым, Кривой Рог и другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой. Николаев снова останется без воды, возможно подтопление микрорайона "Намыв", разрушение оросительных систем.

Смена "лица" региона – новая экосистема.

Остановятся поставки воды в системы орошения полей Херсонской и Запорожской областей. Два Крымских канала — без воды, оросительные системы Запорожской и Днепропетровской области тоже.

Левый и правый берега Днепра заминированы, поэтому возможен эффект детонации и вымывания "плавающих" мин на долгие годы. Десятки водоплавающих и околоводных птиц остались без водно-болотных угодий.

Без достаточного количества воды будут вынуждены остановиться крупные промышленные предприятия в Марганце, Никополе, Покрове.

Энергетическая система потеряла 334,8 МВт мощности Каховской ГЭС, что достаточно критически в условиях дефицита электроэнергии.

Химикаты, мусор, нефтепродукты – загрязнение пойдет в Днепровско-Бугский лиман и Черное море – уничтожается вся причерноморская экосистема.

Животные и растения НПП "Нижнеднепровский" – тоже под угрозой.

Гибель обилия рыбы, заболочение осушенных земель, изменение климатического режима региона.

Образование новой пустыни, потому что откроется песчаное дно, а значит, будут климатические последствия – пылевые бури, подъем температуры в регионе. Возникает риск засухи на полях центра и юга Украины.

Катастрофа разрушит дома почти четырех десятков тысяч жителей, погибнут уникальные ландшафты Днепровских плавней, но в воду Днепра, а затем и Черного моря попадут токсичные вещества, топливо, смазки, бактерии из многочисленных скотомогильников, что приведет к ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ — ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ЧЕРНОГО МОРЯ!

Отдельно Людмила Цыганок затронула тему водоема-охладителя также оккупированной Запорожской АЭС. По ее словам, на ЗАЭС есть спецконструкции для охлаждения, однако этого недостаточно для охлаждения шести реакторов, которые отключены от питания собственных потребностей от украинской энергосети, поэтому работают в "спящем" режиме на дизельгенераторе, ресурс которого ограничен днями.

Кроме того, водозабор для охлаждения реакторов АЭС также производится из Каховского водохранилища, уровень которого резко падает.

"Хорошо, что прорыв плотины произошел частично и не образовал огромную волну, сметавшую все на своем пути. Поэтому, затопление территории ниже водохранилища произойдет постепенно в течение 4-5 часов", — говорит президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW.

Она предположила, что в результате спуска почти 18 кубических километров воды водохранилища произойдет затопление более 3 тысяч квадратных километров суши, что похоронит под водой 14 населенных пунктов.

*Справка. Экоцид (от греч. οικος — дом и лат. caedo — убиваю) — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу.