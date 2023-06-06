Подрыв Каховской ГЭС убьет животных, выселит людей, отравит экологию и уничтожит заводы. Все последствия

МИД назвало подрыв ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой Европы за десятилетие

Критическая Каховская ГЭС была взорвана ночью 6 июня, после чего на юге страны вода начала смывать окрестные города. россияне взорвали машинный зал ГЭС — таким образом станция полностью разрушена изнутри. Она восстановлению не подлежит и полностью ушла под воду.

"Радио Свобода" показало спутниковые снимки ГЭС до (нижнее фото) и после подрыва (верхнее фото)

Каховская ГЭС выполняла ряд критических задач, которые теперь стали проблемой: регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошение засушливых юговых районов, навигацию от Херсона до Запорожья, через гидроузел проходят стратегические автомобильный и железнодорожный мостовые переходы. "Телеграф" объясняет все последствия от подрыва подробнее:

Кривой Рог сразу ощутил проблемы водой

Кривой Рог на 70% зависит от подачи водыиз Каховского водохранилища через водохранилище "Южное", а 30% города (Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) получает воду от Карачунов.

Глава военной администрации города Александр Вилкул говорит, что сейчас ситуация очень сложная, но контролируемая. Вилкул объяснил, что риск понимали еще год назад и успели подготовить "план-Б". Он говорит, что вода будет, но просит на 30% снизить ее потребление в тех районах, которые получают воду из Каховки.

Давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра — вода будет доставать только до первых этажей. В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08:00 утра до 12:00 дня.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак говорит, что Кривой Рог имеет резерв водоснабжения путем максимального наполнения Южного и Карачуновского водохранилищ. Никопольщина и Криворожье снабжены спецтехникой для подвоза воды.

В магазинах разобрали большие баклажки с водой.

Проблемы с водой могут возникнуть в других городах региона, говорит заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Ведь перед ГЭС вода шла в два канала: Каховский магистральный и Северо-Крымский. Это не только орошение наших земель, но и вода для гражданских.

Также есть вопросы по уровню грунтовых вод, ведь скважины используются для забора питьевой воды.

Потоп в десятках городов и сел

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, директор Офиса постоянных решений Людмила Цыганок рассказала "Телеграфу", что в результате спуска почти 18 кубических километров водохранилища произойдет затопление более 3 тысяч квадратных километров суши, которая похоронит под водой 14 населенных пунктов.

В свою очередь председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин пессимистичнее — он утверждает, что в зоне подтопления около 80 населенных пунктов. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.

Уже полностью или частично затоплены: Тягинка, Львово, Отрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсон. Левый берег Херсона пострадал гораздо больше, поскольку он находится ниже правого.

Шведские инженеры смоделировали прорыв дамбы еще в октябре. Согласно этим прогнозам, самыми тяжелыми будут последствия наводнения выпадут на левый берег Днепра. Волна высотой 4-5 метров ударит по Антоновскому мосту в Херсоне примерно через 19 часов после прорыва, Херсон в основном не будет затоплен, наводнение коснется только порта и района доков, будут затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра. Через 50 часов после прорыва полностью затопит Кинбурнскую косу.

Карта населенных пунктов в зоне риска наводнения

Кризис с переселенцами

Херсонцам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, советуют направляться безопасные районы, их перечень — здесь. Из Херсона по состоянию на этот момент эвакуировали более 800 человек, из Тягинки – 20. Людей вывозят в Николаев, Кривой Рог, Кропивницкий, Хмельницкий, Одессу, Коблево и Киев.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, директор Офиса постоянных решений Людмила Цыганок рассказала "Телеграфу", что это может повлечь за собой гуманитарный кризис: несколько сотен тысяч отселенных и до полутора миллионов климатических беженцев. Это огромная проблема и естественная нагрузка на регионы, куда произойдет переселение.

Природоохранный инженер Максим Сорока предупреждает, что Украина должна подготовиться к приему около 400 тысяч переселенцев. А в долгосрочной перспективе это будет 1,5 миллиона климатических беженцев.

Погибнут животные

Из-за разрушения ГЭС жизни животных и уникальной экосистемы Херсонской области оказались под угрозой. Кандидат биологических наук Михаил Русин в Facebook пишет, что взрыв Каховской дамбы может привести к уничтожению основной мировой популяции степных мышей Нордмана. Просто за несколько дней может погибнуть 70% всего вида.

Под угрозой исчезновения 70% популяции степных мышей Нордмана

В оккупированной Новой Каховке после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС затопило зоопарк в "Сказочной дубраве". Все животные погибли, кроме лебедей и уток. До трагедии здесь проживало около 300 животных — обезьяны, еноты, ишаки, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи.

Животные и растения НПП "Нижнеднепровский" – тоже под угрозой.

В то же время команда UAnimals выехала на эвакуацию животных, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС. Спасают домашних животных БФ "Киевские хвостики" вместе с фондом Ukrainian Army Aid Foundation "Vivakot". Волонтеры забирают животных и ищут временные дома для них.

Аграрка под угрозой

Украинское зерно теперь имеет еще одно препятствие – Каховская ГЭС орошала поля, соответственно, остановится поставка воды в системы орошения полей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Кандидат технических наук, природоохранный инженер Максим Сорока считает, что нужно готовиться к голоду.

"Мы должны готовиться к голоду и перестроению большой части экономики народного хозяйства Украины", — говорит Сорока.

Состоится заболочение осушенных земель, деградация почв, заиление. На части земель возможно опустынивание, разрушение растительного покрова.

Кроме того, уже оказался под водой разгрузочный терминал компании "Нибулон" на территории поселка Казачье Херсонской области.

В воде плавают тысячи мин

Как уже сообщал "Телеграф", левый и правый берега Днепра заминированы, так что возможен эффект детонации и вымывания "плавающих" мин на долгие годы. Десятки водоплавающих и околоводных птиц остались без водно-болотных угодий.

Эти российские мины уже начали взрываться, сообщает журналист Константин Рыженко:

россияне также умудрились затопить свои позиции на первой линии обороны на левом берегу Херсона — эти зоны были напичканы разнообразными взрывоопасными боеприпасами. Минобороны предупреждает о повышенной опасности взрывоопасных предметов, поскольку вражеские мины могут быть снесены течением.

Ядовитые вещества попадут в Днепр

Химикаты, мусор, нефтепродукты – загрязнение пойдет в Днепровско-Бугский лиман и Черное море, рассказывала Людмила Цыганок. Соответственно, уничтожается вся причерноморская экосистема.

В Днепр уже попало по меньшей мере 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн, сообщили в Офисе президента. Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

"Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире", — сказал президент.

По мнению OSINT-исследователей InformNapalm, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушение Каховской ГЭС можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн. Произойдет разрушение предприятий и объектов с вредными и ядовитыми веществами ( хлор, аммиак, нефтепродукты).

Кроме того, кандидат технических наук, природоохранный инженер Максим Сорока объяснял "Телеграфу", что нужно готовиться к санитарной проблеме. Он напомнил историю с Мариуполем, когда там была холера, теперь все это может произойти с Херсонщиной.

"Обнаженное "корыто" водохранилища — это зона пылеотделения и зона погибших животных, которые будут разлагаться под жарким летним солнцем", — говорил Сорока.

Экологические последствия на этом не завершаются, потому что мы можем получить новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а значит куча климатических последствий – пылевые бури, подъем температуры в регионе, риск засухи на полях центра и юга Украины, прогнозирует Людмила Цыганок.

Десятки заводов остановятся

Без достаточного количества воды придется остановить работу крупных промышленных предприятий металлургической отрасли в Марганце, Никополе, Покрове, рассказал эксперт по урбанистике Виталий Селик. Придется закрыть Запорожскую АЭС и десятки (если не сотни) крупных заводов, которые не будут иметь достаточное количество воды и электроэнергии для производственных процессов.

Соответственно население массово уедет из этого региона из-за невозможности жить в тяжелых климатических условиях и из-за отсутствия воды и рабочих мест.

Крым теперь окончательно без воды

Следующие десять лет у Крыма будут проблемы с водой. Политический и военный обозреватель Алексей Арестович обратил внимание на то, что лишение Крыма значительного объема воды вследствие этого подрыва — задает вопрос уже о том, рассматривают ли россияне серьезно содержание полуострова.

"О тактике выжженной земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю — слишком очевидно. Это еще одно доказательство того, что не просто ни одного путинского солдата не должно остаться на нашей земле — путинская система управления рф должна быть полностью лишена возможности вредить нам и через границу после ухода всех ее войск", — пишет Арестович.

Значение для контрнаступления

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что командование заранее предусматривало сценарий подрыва ГЭС, поэтому это не помешает наступлению.

"О препятствии нашим наступательным действиям военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — говорит Наев.

Сергей Наев говорит, что сценарий подрыва ГЭС учли давно при планировании наступления

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подрыв ГЭС внесет коррективы в контрнаступление, но стратегически это ничего не изменит

"Я думаю, что коррективы в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. Коррективы вносятся от изменения ситуации по линии фронта и оккупированных территориях. Соответственно, сценарные стратегии корректируются", — сказал он.

Генерал Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", что россияне взорвали ГЭС из-за страха наступления ВСУ на Запорожье и Херсонщине. Если Украина отразит материковый юг – это перержет сухопутный коридор в Крым, значит выход Украины к Азовому морю. И самое главное – возможность мероприятия ВСУ в Крым.

"Оценивая такие угрозы, россияне и пошли на уничтожение Каховской ГЭС. Да, они настроили в Крыму и на материковой части захваченного украинского юга разного рода укрепления. Но, похоже, понимают, что те неэффективны против новейшего вооружения", — говорит Маломуж и не исключает, что россия будет спекулировать ЗАЭС и "ядеркой".

Возможный позитив

Подрыв дамбы Каховской ГЭС может иметь и определенные положительные последствия для экологии, не исключает экология Татьяна Лампика в комментарии "Телеграфу". Среди них — прочистка реки через спуск воды, кроме того, до строительства ГЭС там была уникальная природная зона, луга краснокнижные животные и растения.

"Как эколог могу отметить, что эта ситуация не так уж плоха (если анализировать чисто экологические последствия). Имею в виду — прочистка реки, восстановление водоемов, которые там есть вокруг, наполнение Черного моря годовой водой, восстановить то, что там было до того, как строили эту ГЭС", — говорит экологиня.

Лампика согласна с мнением профессора Аркадия Шапаря, который был сторонником теории восстановления водных ресурсов Украины в контексте обезвоживания/исчезновения рек. Шапарь настаивал на необходимости спуска воды из водохранилищ.

"То есть только путем этого мы сможем восстановить природное водоснабжение во всех украинских реках. Поэтому я призываю разделять эти вещи (гибель животных и страдания людей и вопросы экологии). С экологической точки зрения спуск воды — не так уж плохо. Затопление Херсона возможно, если вода не будет быстро уходить. Мы же понимаем, что за почти 70 лет (Каховскую ГЭС запустили в 1956 году. — Ред.) люди застроили на берегах все, что можно было застроить, и вода не может спокойно выйти в Черное море", — отмечает эксперт.

Однако Татьяна Лампика считает, что в Херсонской области вода будет удерживаться максимально долго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что катастрофа, вызванная подрывом Каховской гидроэлектростанции, около месяца напрямую не повлияет на стабильную работу и безопасность Запорожской АЭС. Но потом могут возникнуть техногенные риски из-за дефицита днепровской воды.