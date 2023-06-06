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Подрыв Каховской ГЭС: эксперт сравнил спуск воды на ЗАЭС с расстрелом реактора из танков

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Спутниковый снимок разрушенной дамбы
Спутниковый снимок разрушенной дамбы. Фото Maxar

Эксперт Александр Харченко оценил "Телеграфу" возможные перебои с поставкой воды на ЗАЭС для охлаждения реакторов

Катастрофа, вызванная подрывом российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине, около месяца напрямую не повлияет на стабильную работу и безопасность Запорожской АЭС. Но потом могут возникнуть техногенные риски из-за дефицита днепровской воды.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, оценивая угрозы для ЗАЭС, которая зависит от водоснабжения Каховского водохранилища.

"Сегодня прямых рисков для ЗАЭС нет. Охладительные бассейны там наполнены, и ситуация под контролем. Вопрос в том, что через несколько недель, а то и пять-шесть (и дальше), нужно будет решать проблему подкачки воды. Здесь надо понимать, насколько именно упадет уровень воды, где она остановится и как технически решить эту задачу в условиях, когда станция захвачена, берега заминированы и постоянно продолжаются обстрелы. Появление же украинских ремонтников, которые восстанавливают выскоковольтные линии, вызывает тревогу ввиду их безопасности", — отмечает он.

Комментируя риски для безопасности ЗАЭС из-за отключения электропитания, вызванного постоянными обстрелами оккупантов, эксперт отметил: "Обесточение — отсутствие питания для работы насосов непосредственно для охлаждения. В таком случае на станции переключаются на дизельные генераторы, и если у генератора закончится дизель, электропитание выключится. Тогда и возникает угроза расплавления как в хранилище отработанного топлива, так и в реакторе. Что же касается ситуации с подрывом Каховской ГЭС, сейчас вопрос стоит именно относительно уровня воды, каким он будет".

По словам Харченко, пока уровень воды в охлаждаемых бассейнах нормальный и контролируемый, "и его при нормальной ситуации хватит на определенное время".

"Конечно, уровень воды можно спустить искусственно, но так же можно загнать танк в реакторный корпус и начать стрелять бронебойными снарядами прямой наводкой. Это будет иметь такой же эффект. Таким образом, исходя из того, что бассейны для охлаждения не будут спускать искусственно, их должно хватить на пять-шесть недель", — прогнозирует эксперт.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами. Западные лидеры уже гневно отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС, уже затопившей окрестные села.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсонской области продолжается массовая эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов, а также, чем может грозить разрушение дамбы на станции.

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#Россия #Война #Катастрофа #подрыв #Події #Каховская ГЭС