Удары с воздуха и диверсанты: риски для Киевской ГЭС оценили в ВСУ

россияне и до этого пытались каким-то образом навредить нашим дамбам на реке Днепр

Прошлой ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, и понимая, что россия — страна террорист и не остановится ни перед чем, ради достижения своих кровожадных планов, Силы обороны приняли меры по безопасности Киевской ГЭС. Она защищена от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Укринформу".

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как прикрытие от ударов с воздуха, так и невозможность действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", — уточнил он.

Наев добавил, что россияне и до этого пытались как-то навредить нашим дамбам на реке Днепр, но их действия были безуспешны.

"Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия", — подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Отметим, Киевская ГЭС — первая (верхняя) ступень Днепровского каскада ГЭС, расположенная на реке Днепр, находится в нескольких километрах от Киева выше по течению. Каховская же ГЭС считается последней в списке Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Напомним, в ночь на 6 июня россия совершила беспрецедентный акт терроризма, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, под угрозой затопления уже сотни населенных пунктов, а Запорожская атомная электростанция, охлаждаемая благодаря плотине, оказалась в угрожающей ситуации.

Ранее Телеграф рассказывал, какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС.