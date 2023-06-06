Дошло? Российская пропаганда опозорилась "переобуванием" по Каховской ГЭС

Российская пропаганда опозорилась освещением событий вокруг Каховской ГЭС

Российские пропагандисты, соотечественники которых подорвали Каховскую ГЭС, уже запутались в своем вранье. За считанные часы их позиция изменилась до неузнаваемости.

Об этом пишет Херсонский журналист Константин Рыженко, который собрал хронологию того, какие тезисы использовали оккупанты этой ночью, рассказывая о подрыве Каховской ГЭС.

"В два часа ночи, россияне подрывают Каховскую ГЭС, но не видят насколько сильно. Не очень видно, а светить и прилететь может", – пишет Рыженко. И приводит 6 этапов переобувания пропагандистов:

Когда только произошел подрыв ГЭС, российские пропагандисты, видимо еще думали, что аккуратно взорвали небольшую часть дамбы и подтапливают наших военных на островах. Так, например, гауляйтер Новой Каховки леонтьев в 6:06 утра говорит, что подрыв ГЕС это якобы "бред".

Далее российское OSINT разведывательное сообщество Рыбарь, подхватывает этот тезис и говорит о "подрыве небольшого участка дамбы".

В 6:51 пропагандисты уже видимо видят, что дамбе пришел конец и осознают все последствия российского преступления. Гауляйтер Новой Каховки резко меняет риторику и говорит, подрыва не было, а это уже был якобы обстрел со стороны ВСУ.

При этом пропагандисты, которые еще не знают, что совершилась катастрофа, продолжают работать по старым методичкам и продолжают забрасывать в информпространство фейки о дамбе, что просто "устала". Да и вообще её якобы никто не трогал, а разрушения это следствия "обстрелов ВСУ".

Другие российские телеграммы каналы радовались тому, что из-за подрыва каховской дамбы позиции ВСУ на островах подтапливает. ВСУ пытаются эвакуироваться и спасаться, далее они публикуют радостные видео, как они наносят поражение позиций наших воинов на островах.

Ближе к рассвету до пропагандистов понемногу доходит то, что они создали масштабную техногенную экологическую катастрофу и они уже начинают резко "переобуваться". Они винят украинскую сторону в провокациях. Якобы это операция Банковой.

Ниже скриншот с Telegram-паблика, который ранее утверждал что дамба "саморазрушилась".

"Ну и дальше они уже начинают придерживаться этого тезиса, потому что то, что они натворили, это огромная международная трагедия, особенно в экологическом смысле", — отмечает журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городах Украины падает уровень воды из-за подрыва ГЭС.

Также мы сообщали о том, каковы последствия подрыва плотины Каховской ГЭС.