Дійшло? Російська пропаганда зганьбилася "перевзуванням" по Каховській ГЕС

Російська пропаганда зганьбилася висвітленням подій навколо Каховської ГЕС

Російські пропагандисти, співвітчизники яких підірвали Каховську ГЕС, вже заплуталися у своїй брехні. За лічені години їхня позиція змінилася до невпізнання.

Про це пише Херсонський журналіст Костянтин Риженко, який зібрав хронологію того, які тези використовували окупанти цієї ночі, розповідаючи про підрив Каховської ГЕС.

"О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а світити і прилетіти може", — пише Риженко. І наводить 6 етапів перевзуття пропагандистів:

Коли тільки стався підрив ГЕС, російські пропагандисти, мабуть, ще думали, що акуратно підірвали невелику частину греблі та підтоплюють наших військових на островах. Так, наприклад, гауляйтер Нової Каховки леонтьєв о 6:06 ранку каже, що підрив ГЕС це нібито "маячня".

Далі російська OSINT розвідувальна спільнота Рибар підхоплює цю тезу і говорить про "підрив невеликої ділянки дамби".

О 6:51 пропагандисти вже мабуть бачать, що греблі прийшов кінець і усвідомлюють всі наслідки російського злочину. Гауляйтер Нової Каховки різко змінює риторику та каже, підриву не було, а це вже був нібито обстріл з боку ЗСУ.

При цьому пропагандисти, які ще не знають, що сталася катастрофа, продовжують працювати за старими методичками і продовжують закидати в інформпростір фейки про дамбу, що просто "втомилася". Та й взагалі її нібито ніхто не чіпав, а руйнування це наслідки "обстрілів ЗСУ".

Інші російські телеграми канали раділи з того, що через підрив кахівської дамби позиції ЗСУ на островах підтоплює. ЗСУ намагаються евакуюватися і рятуватися, далі вони публікують радісні відео, як вони завдають ураження по позиціям наших воїнів на островах.

Ближче до світанку до пропагандистів потроху доходить те, що вони створили масштабну екологічну техногенну катастрофу і вони вже починають різко "перевзуватися". Вони звинувачують українську сторону у провокаціях. Нібито це операція Банкової.

Нижче скріншот з Telegram-пабліка, який раніше стверджував, що дамба "саморуйнувалася".

"Ну і далі вони вже починають дотримуватися цієї тези, тому що те, що вони наробили, це величезна міжнародна трагедія, особливо в екологічному сенсі", — зазначає журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у містах України падає рівень води через підрив ГЕС.

Також ми повідомляли про те, якими є наслідки підриву греблі Каховської ГЕС.