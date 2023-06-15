Нужно внести ясность: Резников рассказал об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

Резников рассказал о стремлении Украины вступить в НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает, что Альянс внесет ясность по поводу перспектив Киева вступить в его ряды.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Голос Америки".

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на данном этапе наша страна представляет собой восточный фланг НАТО, защищая Европу от варварской россии. Резников убежден, что для Украины защита Европы является не просто абстрактным понятием.

Министр считает, что Киев смог показать впечатляющие результаты борьбы с оккупантами.

"Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО… Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем", — сказал он.

Теперь же, добавил Резников, Украина хочет понять, когда она может рассчитывать на полноценное членство в НАТО. Он напомнил, что его ведомство и ВСУ делают все для достижения максимальной совместимости украинской армии со странами НАТО.

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", – завершил он.

Для справки. Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в начале июня заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать "мощного пакета поддержки".