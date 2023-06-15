Потрібно внести ясність: Рєзніков розповів про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі

Рєзніков розповів про прагнення України вступити до НАТО

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україна очікує, що Альянс внесе ясність щодо перспектив Києва вступити до його лав.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, пише "Голос Америки".

Глава оборонного відомства підкреслив, що на даному етапі наша країна є східним флангом НАТО, захищаючи Європу від варварської росії. Рєзніков переконаний, що для України захист Європи є не просто абстрактним поняттям.

Міністр вважає, що Київ спромігся показати вражаючі результати боротьби з окупантами.

"Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння та спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО... Ми зміцнюватимемо таку співпрацю і надалі", — сказав він.

Тепер, додав Резніков, Україна хоче зрозуміти, коли вона може розраховувати на повноцінне членство в НАТО. Він нагадав, що його відомство та ЗСУ роблять все для досягнення максимальної сумісності української армії з країнами НАТО.

"Наша мета – виконати все, що перебуває у компетенції Міноборони та ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такого ступеня, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", – завершив він.

Для довідки. Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен на початку червня заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати на "потужний пакет підтримки".