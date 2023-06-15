13-й "Рамштайн" стартовал: генсек НАТО уже назвал главные цели встречи

В НАТО заявили, что Украина нуждается во многих различных видах поддержки

15 июня проходит очередное заседание министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". Перед началом переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня планируется обсуждать вопросы обеспечения функционирования поставленных ВСУ систем вооружения.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Брюссель, где параллельно с "Рамштайном" пройдет встреча министров обороны НАТО.

Глава Альянса отметил, что будет ждать новых обещаний по поводу поставок оружия украинской армии на переговорах в Германии.

Заседание в формате "Рамштайн" уже началось

Столтенберг обратил внимание, что в последние дни все чаще звучат существенные обещания по поставкам оружия Украине от западных партнеров.

"Процесс продолжается. Украина нуждается во многих различных видах поддержки. Но, очевидно, самым большим фокусом будет и уже есть и продолжает быть – это важность поддержки того, что системы, которые уже есть там, работают так, как нужно… Что я имею в виду: что у них есть боеприпасы, запасные части, обслуживание, возможности ремонта, и что они будут иметь поддержку в течение всего наступления", – пояснил он.

Также Столтенберг сказал, что на встрече в Германии будет подниматься вопрос об истребителях F-16 и обучении украинских пилотов.

"Уже ясно, что обучение началось и это дает нам возможность предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие решения были приняты на предыдущем "Рамштайне" в конце мая.