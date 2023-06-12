Приоритеты неизменны: Резников назвал главные темы следующего "Рамштайна"

В состав украинской делегации включены представители наших Воздушных Сил

16 июня в Брюсселе состоится 13-я встреча глав Минобороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн". Во время нее будут обсуждаться детали "самолетной коалиции", о которой говорилось и на предыдущем "Рамштайне". Также будет идти речь о другом необходимом Украине вооружении.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран", — добавил он подробностей.

По словам Резникова, в состав украинской делегации включены представители наших Воздушных Сил. Командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовкой пилотов и логистическими вопросами.

"Дальше – все остальное. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно", – отметил министр.

Поэтому, подчеркнул он, для Украины важен вопрос открытия разного типа хабов по ремонту и оснащению техники, как на территории нашей страны совместно с партнерами, так и в дружественных пограничных странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие решения были приняты на предыдущем "Рамштайне" в конце мая.