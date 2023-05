Советник министра обороны Украины Алексей Копытько подвел итоги 12-й встречи формата "Рамштайн"

Рамштайн-12. Ключевая фраза встречи: as long as it takes. Это формула, согласно которой партнёры обещают поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

К самому формату уже все привыкли, несколько акцентов по итогам.

1. Встреча проходила онлайн. Вместе с нашим министром обороны из Киева включился министр обороны Швеции Пол Йонсон. Пару дней назад в Киев приезжал британский министр Бен Воллес. Плотность контактов такая, что её нельзя сравнить с предыдущими годами в категориях больше-меньше. Ничего подобного просто не было.

Причём, не только в отношениях с Украиной – министры обороны НАТО и стран-партнеров давно так не коммуницировали в своем кругу. Сближение и на личном, и на институциональном уровне очевидное.

На масштабе в 50+50 военно-политических руководителей видно, насколько может быть важна лидерская роль. Где работает система – где не работает. Где какие нюансы.

В общем, когда говорится об интеграции де-факто – это не преувеличение.

Россия действительно способствовала реанимации НАТО. Это тоже не преувеличение.

2. Из озвученного: начинает обрастать конкретикой тема западных самолётов. Дания и Нидерланды взяли на себя лидерство по координации подготовки. Следующий Рамштайн ориентировочно через 3 недели. К этому времени должно быть больше деталей.

Помимо "коалиции Ф-16" ряд стран (у которых нет Ф-16) предложит нашим пилотам базовую переподготовку. Еще часть стран сможет поучаствовать финансовой поддержкой процесса обучения. Ибо авиация – дело недешёвое.

На этом фоне хочу отметить Данию. Она не так часто звучит публично, но делает для Украины очень много. И как координатор, и вкладываясь своими ресурсами.

3. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что члены клуба "Рамштайн" уже оказали или взяли на себя обязательства относительно помощи Украине примерно на $65 млрд.

Напомню то, что я писал какое-то время назад. Самый большой "бюджет развития" Минобороны Украины был утвержден в 2021 г. на 2022-й. Он составлял примерно $1 млрд и еще порядка $0,5-0,6 млрд можно было выкрутить через госгарантии.

Даже если допустить, что не все $65 млрд – это "расходы развития" в нашем понимании, пусть ооооочень консервативно это будет $50 млрд – получаются те самые 30-35 лет/самых больших бюджетов Минобороны на развитие. Это к масштабу ресурсов, которые потребляет война.

Поэтому стоит задача превратить этот поток в источник устойчивой поддержки и модернизации сил обороны Украины (министр обороны ведет речь на Рамштайне не только о ЗСУ) и после победы.

База для этого диалога сформирована. Есть конкретные механизмы, которые уже предложены. Например, включение поддержки сил обороны Украины в структуру долгосрочного оборонного планирования на двусторонней основе, на уровне ЕС и НАТО.

Деньги, которые для нас являются абсолютно неподъемными, в складчину для партнеров – вполне преодолимы. Особенно с учётом того, что 1) это инвестиции в их безопасность; 2) изрядная доля этих ресурсов всё равно пойдёт на закупки у западных производителей.

Финансы – это определяющий момент. Недаром вчера Марк Милли в вопросе самолётов упомянул финансирование процесса. За бесплатное оружие для нас кто-то должен заплатить.

4. Продолжаем делать упор на ПВО/ПРО.

Мультизадачный самолёт – это верхушка пирамиды, но с горизонтом не раньше осени. Сейчас основной акцент на наземные средства – от ПЗРК до комплексов, которые сбивают баллистические цели.

В августе прошлого года на Рамштайне министр обороны Алексей Резников начал вести диалог о создании эшелонированной многоуровневой системы ПВО/ПРО.

В январе среди приоритетов была обозначена защита столицы и агломераций-миллионников (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов…; много людей, производственные мощности, инфраструктура – транспортная, медицинская, научная и т.д.), построение своего рода куполов безопасности.

Мы видим, что к маю подобие такого купола уже есть вокруг Киева. Это фантастический результат, который полгода назад казался недостижимым. Но этого мало. Сегодняшний варварский удар по Днепру – тому доказательство. ПВО/ПРО остаётся приоритетом №1.

Тут масса прикладных вопросов. От технических средств для разных регионов (Николаев, Днепр — в зоне поражение С-300; Харьков, Херсон, Запорожье – ещё и РЗСО; все города – дроны и крылатые ракеты). До интеграции всех систем (советских, западных) в одну сеть, к которой ещё должны присоединиться самолёты.

5. Был озвучен ряд новых пакетов помощи. Появились даты поставок по некоторым заявленным ранее позициям. Пунктиром обозначены планы на лето.

Но главное – обеспечение устойчивости зоопарка техники. Ремонт, обслуживание, запчасти + боеприпасы.

В общем, всё движется без какого-то фейерверка эмоций, но неотвратимо.

Россияне наверняка, как минимум, в общих чертах понимают устройство этого процесса. Они должны были осознать, что as long as it takes – это лозунг, который уже подкреплён серьёзными обязательствами на короткую и среднюю перспективу. Хорошего решения для них в этой ситуации нет.

Поэтому сейчас идёт прокачка тезиса "немедленный мир в обмен на захваченные территории" с возможностью торга.

Свою конъюнктуру пытаются ловить и носители других гениальных идей – о вступлении в НАТО частью Украины и т.д. Только бы не выгонять оккупантов и не освобождать в границах 1991 года.

Это обычно шатание запада и нас. Нам своє робити.

Источник: пост Копытько в Telegram