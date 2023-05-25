На "Рамштайне" обсудили обучение пилотов ВСУ на F-16: к чему удалось прийти

Обучение пилотов ВСУ на F-16 начнется минимум в двух странах, но могут присоединиться еще три

Сегодня, 25 мая, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Страны-союзники, среди прочего, обсудили тему обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Итогами встречи поделился во время брифинга глава Пентагона США Остин Ллойд. Партнеры Украины решили, что соответствующая тренировочная инфраструктура будет разработана в ближайшие недели.

"Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы", — говорится в сообщении.

Министр обороны США выразил отдельную благодарность Нидерландам и Дании, ведь именно эти страны возглавили "авиационную коалицию" и первыми согласились обучать украинских пилотов. Также аналогичное соглашение дали Польша, Португалия и Бельгия. Эти пять стран в последующие недели будут сотрудничать на тему обучения пилотов на F-16.

Глава Пентагона добавил, что ожидает присоединения к этой инициативе и других стран.

"Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура", — добавил Остин Ллойд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия готова изменить свое мнение на счет обучения пилотов ВСУ на F-16. А в Испании наоборот отказались обучать украинских летчиков, так как на вооружении этой страны нет американских истребителей.