13-й "Рамштайн" стартував: генсек НАТО вже назвав головні цілі зустрічі

У НАТО заявили, що Україна потребує багатьох різних видів підтримки

15 червня триває чергове засідання міністрів оборони країн-союзників України у форматі "Рамштайн". Перед початком переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні планується обговорювати питання забезпечення функціонування поставлених ЗСУ систем озброєння.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Брюсселя, де паралельно із "Рамштайном" пройде зустріч міністрів оборони НАТО.

Глава Альянсу зазначив, що чекатиме нових обіцянок щодо постачання зброї українській армії на переговорах у Німеччині.

Засідання у форматі "Рамштайн" вже розпочалося

Столтенберг звернув увагу, що останніми днями все частіше звучать суттєві обіцянки щодо постачання зброї Україні від західних партнерів.

"Процес триває. Україна потребує багатьох різних видів підтримки. Але, очевидно, найбільшим фокусом буде і вже є і продовжує бути – це важливість підтримки того, що системи, які вже є там, працюють так, як треба… Що я маю на виду: що вони мають боєприпаси, запасні частини, обслуговування, можливості ремонту, і що вони матимуть підтримку протягом всього наступу", – пояснив він.

Також Столтенберг сказав, що на зустрічі в Німеччині піднімуть питання про винищувачі F-16 та навчання українських пілотів.

"Вже ясно, що навчання розпочалося і це дає нам можливість надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рішення було ухвалено на попередньому "Рамштайні" наприкінці травня.